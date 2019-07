30. Juli 2019, 23:05 Uhr Dritte Liga Haching punktet

Vier bayerische Klubs starten in die englische Woche - keiner gewinnt. Während sich Ingolstadt und Unterhaching dank ihrer Unentschieden in der Fremde zumindest in der Spitzengruppe behaupten, verlieren die Würzburger Kickers und FC Bayern II.

Von Christoph Leischwitz

Gleich vier bayerische Mannschaften starteten am Dienstagabend in die englische Woche der dritten Liga - keine kam mit einem Sieg davon. Die SpVgg Unterhaching kam beim KFC Uerdingen nicht über ein 2:2 hinaus, obwohl die Mannschaft 2:0 führte und 70 Minuten in Überzahl spielte. Alle Treffer fielen in den ersten 30 Minuten: Luca Marseiler brachte Unterhaching schon nach fünf Minuten in Führung, Moritz Heinrich legte mit seinem zweiten Saisontor in der 14. Minute nach. Mitte der ersten Halbzeit geriet die Abwehr der SpVgg unter Druck, Roberto Rodriguez mit einem abgefälschten Schuss (29.) und der vom FC Bayern ausgeliehene Franck Evina (30.) nutzten das zu einem Doppelschlag. Nach einer Notbremse gegen Marseiler musste Uerdingens Assani Lukimya mit Rot vom Platz, trotzdem erspielten sich die Gäste in der spärlich besetzten Ausweich-Arena in Düsseldorf wenig Chancen - Heinrich hatte in der 70. Minute mit einem verdeckten Fernschuss eine der besten. Kurz vor Schluss hätte die Mannschaft von Heiko Vogel beinahe das Siegtor erzielt, als eine Flanke von Selim Gündüz an den Pfosten klatschte (85.). Die weiter unbesiegten Hachinger rangieren nach drei Spielen auf Platz vier, besser steht nur der FC Ingolstadt 04 da, der durch das 0:0 im Spitzenspiel beim 1. FC Kaiserslautern den Sprung auf Tabellenplatz eins verpasste.

Die U23 des FC Bayern kassierte derweil bei Hansa Rostock im zweiten Auswärtsspiel ihre zweite Niederlage - obwohl es am Ende noch spannend wurde. Nach Toren von Pascal Breier kurz vor und von Korbinian Vollmann kurz nach der Pause sorgte Abwehrspieler Falvius Daniliuc, 18, nur noch für das Anschlusstor (84.). Die Würzburger Kickers verloren zu Hause 0:3 gegen die SG Sonnenhof Großaspach. Hendrik Hansen verschuldete in der ersten Spielminute einen Elfmeter, den Nicolas Jüllich verwandelte. Jonas Behounek (63.) und Kai Brünker (90.+3) erhöhten.