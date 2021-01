Von Stefan Galler, München

35 Mal hat Sercan Sararer in der Bundesliga gespielt, zwölf Partien für die türkische Nationalelf absolviert. Ein erfahrener Profi wie er weiß genau, wann sich eine Chance auftut, er erkennt eine solche Situation in Sekundenbruchteilen. Und weil er zudem die fußballerischen Fähigkeiten besitzt, dann auch das exakt Richtige zu tun, hat der 31-Jährige die Drittligapartie für Türkgücü München am Freitagabend bei Viktoria Köln entschieden. Nicht einmal zwei Minuten nach Beginn der zweiten Hälfte leistete sich Kölns Mike Wunderlich einen ungenauen Pass an den Türkgücü-Strafraum. Der Ball landete bei Sararer - und dann ging die Post ab.

Der gebürtige Nürnberger marschierte in der eigenen Hälfte los, ließ zwei, drei Gegenspieler stehen, Viktoria-Verteidiger Sead Hajrovic rückte zu spät aus der Kette, und der Kapitän der Münchner versenkte die Kugel aus gut 16 Metern zum 0:1 im linken oberen Winkel. "Ein super Tor, eine individuell unglaubliche Aktion, da hat er seine Klasse gezeigt", jubilierte Türkgücü-Trainer Alexander Schmidt in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Er hatte allen Grund zur Freude, schließlich ist seine Mannschaft mit dem 2:0 (0:0)-Erfolg vom Freitag an die Spitzengruppe in der Tabelle herangerückt.

Hinten kompakt stehen, vorne Nadelstiche setzen - Schmidts Taktik geht perfekt auf

Noch aus einem anderen Grund war Schmidt derart gelöst: Seine taktische Marschroute wurde von der Mannschaft nicht nur perfekt umgesetzt, sie ging auch noch komplett auf. Vor dem Spiel hatte er gesagt, es gehe gegen die Viktoria vor allem darum, "gut gegen den Ball zu arbeiten und mit unseren gefährlichen Leuten vorne etwas zu kreieren". Genau das sollte letztendlich geschehen: Unerbittlich ließen die Gäste aus München die Angriffe der Rheinländer abprallen, nur eine winzige Gelegenheit hatten diese in der ersten Halbzeit, doch Michael Seaton köpfte in aussichtsreicher Position zunächst Türkgücü-Verteidiger Alexander Sorge an und setzte den Abpraller im Fallen neben den Kasten (24.).

Trainer Schmidt sparte hernach nicht mit Komplimenten: Seine Mannschaft habe "taktisch diszipliniert, kompakt und sehr gut verteidigt" und die Kölner damit zunehmend entnervt. "Ist doch klar, dass der Gegner unruhig wird, wenn er nicht durchkommt." Das sei zwar laut dem Übungsleiter womöglich "nicht so attraktiv wie in den ersten Spielen", als der Aufsteiger ohne Rücksicht auf Verluste nach vorne gestürmt war, aber eben auch jede Menge Gegentore kassiert hatte. Selbst ein durch und durch offensiv denkender Fußballer wie Sararer trägt den neuen taktischen Kurs voll mit: "Im Gegensatz zu Saisonbeginn stehen wir viel kompakter, wir wissen ja, dass wir vorne Qualität haben, um aus wenigen Chancen Tore zu machen", sagte er bei Magentasport.

Nicht nur er selbst verfügt über diese Qualität, sondern auch sein Offensivpartner Petar Sliskovic, der in Köln um ein Haar schon kurz vor der Pause die Türkgücü-Führung erzielt hätte (45.+1) und in der Schlussminute mit dem 0:2, seinem zwölften Saisontor, endgültig für klare Verhältnisse sorgte, als er eine schöne Kombination und den finalen Pass von Aaron Berzel mit strammem Schuss veredelte.

Nach Kivrans Rücktritt vom Rücktritt träumt der Klub nun sogar von Liga zwei. Und von Nationalspieler Yunus Malli

Dass die Mannschaft das Theater der vergangenen Wochen derart gut wegstecken würde und nun bereits den vierten Sieg in Serie einfuhr, kommt durchaus überraschend. Präsident und Investor Hasan Kivran hatte zwischenzeitlich seinen Ausstieg erklärt und sich dann kurzfristig doch wieder umentschieden. Existenzen standen auf dem Spiel, die Zukunft der Spieler war ungewiss. "Wir sind eine charakterlich sehr starke Truppe", sagt Sararer. "Was außen herum passiert, ist Sache des Vereins. Wir konzentrieren uns auf unsere Arbeit." Coach Schmidt bewertet die Situation ähnlich: "Sportler sind so: Wenn sie auf dem Platz stehen, dann schalten sie ab. Da geht es nur um Fußball."

Von einem Rückzug Kivrans ist jedenfalls keine Rede mehr, eher schon davon, dass der Kader womöglich noch einmal verstärkt wird, um die Gelegenheit, auch die dritte Liga direkt hinter sich zu lassen, beim Schopf zu ergreifen. Angeblich bemüht man sich um Spielmacher Yunus Malli, 28, der beim VfL Wolfsburg keine Rolle mehr spielt. Der 25-fache türkische Internationale sei "ein gestandener Erstligaspieler mit brutaler Qualität", sagt Alexander Schmidt. "Ich bin mit meiner Mannschaft sehr zufrieden, aber wenn er kommt, würde ich mich nicht wehren." Der Vertrag mit Daniele Gabriele, 25, der vor der Saison von Drittliga-Absteiger Carl-Zeiss Jena kam, ist dagegen vorzeitig aufgelöst worden, als sechster innerhalb weniger Tage.

Die Zuversicht ist zurück bei Türkgücü, vor dem Derby gegen Unterhaching am Dienstag (19 Uhr) strotzen alle vor Selbstvertrauen. Sercan Sararer gab am Freitag am TV-Mikrofon die Marschroute für einen möglichen Aufstiegskampf vor: "Chancen sind da, wir wollen bis zum Ende der Saison oben dabeibleiben. Dann werden wir sehen, wo wir stehen."