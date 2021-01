Von Stefan Galler, München

Es gehört zu den unveränderlichen Kennzeichen von torlosen Fußballspielen, dass hinterher vor allem die Torhüter gefragt sind. Da machte das 0:0 im Drittligaderby zwischen Türkgücü München und dem FC Bayern II am Freitagabend keine Ausnahme. Und vor allem René Vollath, Schlussmann des Aufsteigers und nunmehr seit mehr als vier Spielen oder 400 Minuten ohne Gegentor, stand im Mittelpunkt, schließlich hatte er mehrmals einen Treffer der kleinen Bayern verhindert. Vor allem Paraden gegen Christopher Scotts Kracher aus 16 Metern (51.) und einen Kopfball von Josip Stanisic aus ganz kurzer Distanz (70.) verdienten das Prädikat "Besonders wertvoll".

Am Mikrofon von Magentasport zeigte sich der gebürtige Oberpfälzer vor allem mit der Mannschaftsleistung zufrieden: Die Bayern hätten eine "brutale" Qualität, "an einem super Tag spielen sie alle her. Nicht viele Mannschaften holen gegen die Punkte", sagte Vollath, der die aktuelle Phase mit Tabellenplatz fünf und nun sechs Partien in Serie ohne Niederlage durchaus als richtungsweisend einschätzt: "Ich traue der Mannschaft viel zu, der Teamspirit ist geil. Aber in jedem Spiel müssen wir den vollen Fokus auf das Hier und Jetzt legen."

Sararer und Sliskovic werden von Präsident Kivran als "unverkäuflich" bezeichnet

Ein kleiner Hinweis womöglich darauf, dass Nebenschauplätze nicht förderlich sind. Etwa die unter der Woche aufgekommenen Gerüchte, wonach das Offensivduo Sercan Sararer/Petar Sliskovic den Verein möglichst noch in diesem Winter verlassen wolle. Meldungen, die von Vereinsseite vehement dementiert wurden, sogar Präsident und Investor Hasan Kivran sah sich genötigt, die beiden als "unverkäuflich" zu deklarieren.

Anstatt Spieler abzugeben, hat der Klub ja erst kurz vor dem Freitagsspiel die Verpflichtung von zwei Zugängen bekanntgegeben: Der offensive Mittelfeldspieler Sebastian Maier kam vom VfL Bochum, Stürmer Lucas Röser leihweise vom 1. FC Kaiserslautern. Und beide spielten gegen Bayern von Beginn an. "Ich habe sie dann rausgenommen, weil sie noch keinen Rhythmus haben. Aber beide haben Top-Leistungen gebracht, ich bin sehr zufrieden", sagte Trainer Alexander Schmidt und zeigte sich von der Darbietung beider Teams angetan: "Ein Bombenspiel mit offenem Visier. Keiner hat sich versteckt, ein 0:0, aber dennoch ein sehr attraktives Spiel."

Dabei hätte seine Mannschaft ebenfalls das bessere Ende für sich haben können, von allen Möglichkeiten vergab ausgerechnet Top-Torjäger Sliskovic die beste, als er nach Querpass von Sararer freistehend das Tor verfehlte (28.). Davor hatte sich allerdings Röser beim Ballgewinn gegen Chris Richards sehr hart eingesetzt. Dass Schiedsrichter Benjamin Cortus diese Szene weiterlaufen ließ, brachte ihm ziemlich vehemente Kritik von Bayern-Coach Holger Seitz ein.

Ansonsten aber war der Fußballlehrer mit dem dritten Spiel ohne Niederlage einverstanden: "Im letzten Drittel hatten wir zu wenig klare Freilaufbewegungen gegen diese stark verteidigende Mannschaft gehabt", sagte Seitz. "Das hat uns ein bisschen gefehlt. Nicht dass es schlecht war, aber es war nicht ausreichend, um diese Defensive zu knacken." Dagegen habe ihm die Spieleröffnung gefallen, "aber viele glasklare Chancen hatten wir nicht". Und wenn, dann war den Bayern eben Torwart Vollath im Weg.

Schon diesen Dienstag geht es für beide Teams weiter, die Bayern empfangen Aufsteiger SC Verl, Türkgücü gastiert beim 1. FC Kaiserslautern.