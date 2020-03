Vorbeikommen lohne sich, schrieb die Medienabteilung des FC Ingolstadt 04 am Mittwochmorgen im sozialen Netzwerk Twitter, als sie das öffentliche Training für 10 Uhr ankündigte. Spätestens da war klar, dass der Nachfolger des am Montag freigestellten Trainers Jeff Saibene also nun in Oberbayern angekommen war. Es war ja durchaus eine spannende Frage, welchen Coach die seit dieser Saison für die sportliche Planung zuständigen Direktoren Michael Henke und Florian Zehe dazu auserkoren hatten, dass er ihren Spielern nach vier Niederlagen und einem Remis in der dritten Fußball-Liga wieder das Siegen beibringt - wenn dann nach den zwei abgesagten Spieltagen irgendwann wieder Partien ausgetragen werden. Saibene mit all seiner Ruhe, die nach dem Abstieg und beim Neuanfang in der dritten Liga noch wichtig war, erschien ihnen jetzt in der Misere schlicht etwas zu ruhig.

Wie kleine Kinder, die an einer Handkurbel an einer vermeintlich unscheinbaren Kiste drehen, so warteten auch die wenigen Zuschauer eine Stunde nach dem Twitter-Eintrag am Trainingsgelände darauf, was sich denn gleich tun würde vor ihren Augen. Und wie bei den Kindern zeigte sich flugs ein alter Bekannter: Aus dem grauen Funktionsgebäude des Vereins kam als Schachtelteufel mit großen Schritten ein lächelnder 46-Jähriger, der auf den Namen Tomas Oral hört. Vielleicht war die Überraschung daher sogar noch einmal größer als üblicherweise im Kinderzimmer, denn bereits zum dritten Mal stellen die Ingolstädter Oral nun als Trainer vor nach 2011 und 2019 - so oft tauchen Fußballtrainer schon selten beim selben Verein auf.

Zweimal assistierte ihm Henke als Assistenz-Trainer, jetzt ist er plötzlich sein Vorgesetzter. "Wer Tomas Oral kennt, weiß, wie sehr er eine Mannschaft emotionalisieren und in ihr ein Feuer entfachen kann", sagt der Sportdirektor zu der Entscheidung.

Nach dem ruhigen Saibene dürfte es also wieder lauter werden in Ingolstadt, gespickt mit ein paar psychologischen Tricks und Kniffen, die Oral, inzwischen deutlich bärtiger als vor einem Jahr, seit jeher anwendet. Die Entscheidung zeigt auch, dass es dem Verein weniger um einen großen Taktiker ging - auch der vereinseigene und erfolgreiche Juniorentrainer Roberto Pätzold soll ein Kandidat gewesen sein - als um einen Motivator, und das beim Tabellenfünften. Beim FSV Frankfurt schickte Oral an seinem ersten Trainingstag 2015 seine Spieler allen Ernstes durch eine Waschanlage, um sie von allem Schlechten reinzuwaschen. In Ingolstadt band er seinen Spielern in der vergangenen Saison weiße Bänder ums Handgelenk, um Energie freizusetzen. "Es ist nun unser Job, ins Team hineinzuhören und an den richtigen Stellschrauben zu drehen", sagte Oral zum Antritt. Auf die Waschstraße verzichtete er dieses Mal, stattdessen startete er mit harten Steigerungsläufen zum Abschluss. Henke lobte zudem Orals "Fähigkeiten, mit deutlichen Anweisungen eine klare Linie in das Spiel zu bringen. Wir haben davon vor etwa elf Monaten schon einmal profitiert." Und das übrigens auch ab dem 28. Spieltag, um die Parallele zu vervollständigen. Wenngleich sich die Lage jetzt deutlich anders darstellt, als sie Oral gewohnt ist: Im April 2019 begrüßte der Vorstandsvorsitzende Peter Jackwerth in Oral und seinem Assistenten Mark Fotheringham "eine Feuerwehrtruppe", die dann aus fast aussichtsloser Lage und mit fünf Siegen in sieben Partien noch den Relegationsrang erreichte in der zweiten Liga. Nach zwei Spielen gegen Wehen Wiesbaden dann aber trotzdem abstieg.

In dieser Saison übernimmt der Leiter der Feuerwehrtruppe allerdings an einer weniger geübten Gefahrenstelle: Er kämpft mit dem FCI um den Aufstieg. "Der Verein gehört woanders hin, als er jetzt ist", sagte Oral bei seiner ersten Pressekonferenz. Die Ingolstädter stehen gerade nur zwei Punkte hinter Rang zwei, den sie zur Winterpause noch innehatten. Oral geht auch eine längere Verbindung ein als im Vorjahr - bis zum Jahr 2021, so wie der Großteil des Spielerkaders übrigens auch. Der gebürtige Ochsenfurter Oral soll das Team ohne Vorgabe eines Tabellenplatzes, gibt Henke an, "wieder dazu zu bringen, sich mit allen Mitteln gegen sämtliche Widerstände zu wehren".

Kurioserweise musste er sich dafür wohl erst einmal selbst gegen einen Widerstand wehren: Nach dem Abstieg hatte der Verein auch überlegt, mit Oral in die Drittliga-Saison zu gehen aufgrund seiner stolzen 16-Punkte-Serie in nur sieben Zweitligaspielen. Doch der Coach richtete dem Klub via Donaukurier zwei Tage nach dem Abstieg unmissverständlich aus: "Für mich ist das hier beendet. Der Verein braucht neue Leute." Aber schon nach knapp neun Monaten mit dem Luxemburger Saibene und dessen Assistenten Carsten Rump feiert die alte Ingolstädter Clique jetzt ihre Wiedervereinigung - mit Steigerungsläufen.