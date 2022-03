Von Stefan Galler

Wirtschaftlich steht Fußball-Drittligist Türkgücü München mit dem Rücken zur Wand, es droht die Einstellung des Spielbetriebs. Daher ist es erstaunlich, dass es sportlich derzeit besser läuft als je zuvor in dieser Saison. Am Samstag feierte die Mannschaft von Trainer Andreas Heraf - im womöglich letzten Spiel des Klubs im Olympiastadion - vor 2500 Zuschauern einen 2:1-Erfolg gegen den 1. FC Magdeburg. Es war der zweite Sieg hintereinander für Türkgücü und die erste Niederlage für den Tabellenführer seit dem 29. Oktober. "Wir hatten einen unglaublichen Einsatzwillen und einen Torwart, der alles gehalten hat", sagte Heraf, der allerdings einräumte, dass "alles Glück der Welt" notwendig gewesen sei, um diesen Sieg einzufahren.

Der frühere Magdeburger Philip Türpitz brachte die Münchner nach starkem Einsatz von Nico Gorzel in Führung (13.). Das Abwehr-Bollwerk hielt in der Folge allen Magdeburger Versuchen stand, auch weil die Gäste gleich mehrfach die Torumrandung trafen und häufig an Türkgücü-Torwart Franco Flückiger scheiterten. Kurz vor dem Ende erhöhte Alexander Sorge per Flugkopfball auf 2:0 (85.), der Anschlusstreffer durch Kai Brünker (89.) fiel zu spät für eine Wende.

Einen wohl weitaus wichtigeren Sieg haben im Tabellenkeller die Würzburger Kickers geschafft. Sie siegten am Sonntag 3:1 (2:1) gegen Borussia Dortmund II und zogen am SC Verl vorbei auf Rang 18. Die Dortmunder gingen vor 2907 Zuschauern durch einen Kopfball von Franz Pfanne im Anschluss an einen Freistoß früh in Führung (4.), doch die Würzburger drehten die Partie noch in der ersten Hälfte: Louis Breunig traf per Flachschuss zum zu diesem Zeitpunkt unverhofften 1:1 (20.), nach einem Konter brachte David Kopacz die Kickers in Führung (34.). Für die Entscheidung sorgte Saliou Sane nach einem Eckball kurz vor Schluss (87.). Die Unterfranken können sich nach ihrem dritten Sieg in Serie - in Anbetracht der schwächelnden Konkurrenz und des sehr wahrscheinlichen Elf-Punkte-Abzugs für Türkgücü - wieder große Hoffnung auf den Klassenverbleib machen.