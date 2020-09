Der Fußball-Drittligist Türkgücü München ist noch einmal sehr aktiv auf dem Transfermarkt. Am Freitag gab der Aufsteiger die Verpflichtung des Innenverteidigers Emre Kurt bekannt. Der 23-Jährige kommt vom türkischen Zweitligisten Ümraniyespor, ausgebildet wurde der gebürtige Augsburger in der Jugend des FCA. "Emre bringt gute Anlagen mit und soll auf der Innenverteidiger-Position eine Alternative werden", sagt Kaderplaner Roman Plesche. "Wenn er hart an sich arbeitet, ist ihm durchaus einiges zuzutrauen." Kurt ist einschließlich dreier Perspektivspieler bereits der 18. Zugang im Kader des neuen Trainers Alexander Schmidt. An den vorangegangenen beiden Tagen hatte der Liganeuling zwei Mittelfeldspieler präsentiert: Nico Gorzel, 22, vom SKN St. Pölten, der in Österreich 79 Zweit- und neun Erstligapartien bestritt, und Atakan Akkaynak, 21, vom türkischen Erstligisten Caykur Rizespor, der bei Bayer Leverkusen und beim DFB jeweils U17-Kapitän war.