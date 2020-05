Hygienisch in Halle: HFC-Mittelfeldspieler Julian Guttau spielt auf dem Parkplatz am Vereinsgelände mit Mundschutz. Sein Klub gehört zu den Befürwortern eines Saisonabbruchs.

Günther Gorenzel war am schnellsten. Nachdem am Mittwoch bekannt geworden war, dass die Politik eine Fortsetzung der ersten und zweiten Liga mit Geisterspielen und unter strengen Auflagen ermöglicht, forderte der Geschäftsführer des TSV 1860 München nur wenige Minuten später dieses Vorgehen auch für die dritte Fußball-Liga. Er erwarte "zeitnah eine Entscheidung des DFB-Präsidiums, wann die dritte Liga fortgesetzt werden kann". Zeitnah gab es allerdings nur: Zoff. Wie zu erwarten war in dieser schwer vorerkrankten Spielklasse.

Sowohl aus finanziellen als auch aus sportlichen Erwägungen sind mehr als ein Drittel der Teilnehmer für einen Abbruch. Während sich Erträge aus Fernsehgeldern und Ausgaben für den Mannschaftskader in den ersten beiden Ligen im Schnitt nahezu paritätisch gegenüberstehen, macht das Fernsehgeld in der dritten Spielklasse durchschnittlich nur rund ein Viertel der Kaderkosten aus. Die ausstehende Rate, die jedem Klub bei einer Fortsetzung noch zustünde, liegt lediglich bei 210 000 Euro; da scheint Kurzarbeit mancherorts die attraktivere Option als Geisterspiele ohne Zuschauereinnahmen zu sein. Und jedenfalls sind 210 000 Euro ein sehr günstiger Preis, um sich von Abstiegsgefahr freizukaufen.

In einer gemeinsamen Mitteilung erklärten der Hallesche FC und der 1. FC Magdeburg am Mittwochabend, dass sie die Saison weiter nicht fortsetzen und auch nicht in Kleingruppentraining einsteigen wollen. "Die Genehmigung der Wiederaufnahme eines Trainings- und Wettkampfbetriebes von der dritten Liga bis zur Kreisklasse obliegt nunmehr den jeweiligen Bundesländern sowie den Gesundheitsämtern vor Ort", teilten die Klubs mit - sie gliedern sich quasi in den Breitensport ein, obwohl sie Unternehmen sind, und da es in Sachsen-Anhalt keine Erst- und Zweitligisten gibt, fehlt dort das Vorbild. Eine Videokonferenz mit Ministerpräsident Reiner Haseloff habe das Ergebnis gebracht, dass "es eine Sonderrolle für den Drittliga-Fußball auch wegen der gesellschaftlichen Verantwortung (...) nicht geben" solle.

Robert Marien, der Vorstandsvorsitzende von Hansa Rostock, ist wie 1860 und alle bayerischen Drittligisten für eine Saisonfortsetzung, und er antwortete auf das Schreiben aus Magdeburg und Halle im NDR deutlich: "In Sachsen-Anhalt soll der Klassenerhalt politisch gesichert werden." Sowohl der HFC als auch der FCM sind in Abstiegsgefahr. Marien hofft, dass in den kommenden Tagen die Fortsetzung beschlossen wird. Sein Ziel, die Saison inklusive der Relegation bis Ende Juni abzuschließen, dürfte sich allerdings angesichts des Zeitverzugs im Vergleich zu erster und zweiter Liga als unrealistisch erweisen.

Einen Beschluss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), dass die Saison fortgesetzt wird, gibt es noch nicht; der Spielausschuss tagt an diesem Freitag. DFB-Präsident Fritz Keller geht davon aus, dass die dritte Liga als Profiliga in das grüne Licht für die beiden Bundesligen auch unter dem Aspekt der Gleichbehandlung "grundsätzlich eingeschlossen" ist. Zumal das gemeinsam von DFB und DFL erarbeitete Hygienekonzept "selbstverständlich auch dort vollumfänglich umgesetzt" werde.

Bund und Länder hatten dazu keine konkrete Aussage gemacht, sondern den DFB damit beauftragt, für die dritte Liga "tragfähige Zukunftskonzepte zu entwickeln". Magdeburgs Geschäftsführer Mario Kallnik interpretiert dies aber nicht als Auftrag, Geisterspiele zu konzipieren; es gehe "explizit nicht um die laufende Drittliga-Saison (...), sondern um die wirtschaftliche Sicherung der Vereine ab der Spielzeit 2020/21", wie er der Volksstimme sagte. Haseloff berichtete, dass er es war, der die wachsweiche Formulierung in der Ministerpräsidentenkonferenz durchsetzte.

Auch Waldhof Mannheim drängt weiter auf einen Abbruch und erwartet vom Deutschen Fußball-Bund eine rasche "Einbringung eines entsprechenden Antrags zum Saisonabbruch" in den außerordentlichen DFB-Bundestag am 25. Mai. Dies sei im Sinne einer Planungssicherheit für alle Vereine. Die Frist für einen entsprechenden Antrag läuft nach Informationen der Kurpfälzer am Montag ab. Auch der Tabellenzweite begründet seine Forderung mit den "in den Bundesländern der Drittligisten stark unterschiedlichen Verfügungslagen".

Rainer Koch, DFB-Vizepräsident und Präsident des bayerischen Verbands, entgegnete den Befürwortern eines Abbruchs, dass vor Ende August angesichts des Verbots von Großveranstaltungen nicht mit Zuschauern gespielt werden könne. Bis dahin könne aber nicht abgewartet werden, um die neue Saison zu beginnen: "Wer jetzt die Saison abbricht, muss eigentlich zugleich auch fordern, dass er frühestens im September oder Oktober wieder spielen kann." Das sei "ein Ding der Unmöglichkeit".

Damit vertritt Koch die Meinung der bayerischen Drittligisten. So wartet etwa auch der FC Ingolstadt sehnsüchtig auf das Go. Beim dem Hygienekonzept handele es sich um ein "absolut angebrachtes und realisierbares Konzept, das wir gemeinsam mit den zuständigen Behörden angehen", sagte Geschäftsführer Franz Spitzauer. Das werden sie in Mannheim und Magdeburg mal wieder anders sehen. Präsident Manfred Schwabl von der SpVgg Unterhaching jedenfalls ist von der Frage, wie es in der Liga weiter geht, nur noch genervt: "Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wenn wir nicht mehr spielen, kann ich es auch nicht mehr ändern."