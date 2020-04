Der Streit der Fußball-Drittligisten über die Frage, ob sie ihre Saison abbrechen oder mit Geisterspielen fortsetzen sollen, eskalierte pünktlich vor der für Montagnachmittag angesetzten Videokonferenz der Klubvertreter. Markus Kompp, der Geschäftsführer des abbruchwilligen SV Waldhof Mannheim, hatte öffentlich gemacht, dass der Vater eines Mannheimer Spielers an einer Coronavirus-Erkrankung verstorben ist. Dies sei "der entscheidende Grund, warum wir beim SV Waldhof (...) für einen sofortigen Saisonabbruch argumentieren", hatte Kompp vorab per E-Mail an die anderen Vereine geschrieben. Die Antwortmails ließen nicht lange auf sich warten: Er müsse sich "den Vorwurf gefallen lassen, den Todesfall sportpolitisch zu nutzen", sagte Kompp. Das sei "an Frechheit nicht mehr zu überbieten".

Eine der Antwortmails stammte von Günther Gorenzel, dem Geschäftsführer des TSV 1860 München, der sich von Beginn an und in mehreren Video-Pressekonferenzen für eine Saisonfortführung mit Geisterspielen stark gemacht hat und damit auch die Meinung aller anderen bayerischen Drittligisten von Würzburg bis Unterhaching vertritt. "Dass Sie sich in Ihren Ausführungen (...) nun über die Expertise der medizinischen Task Force der DFL stellen und den tragischen Vorfall in Ihrem Klub sportpolitisch positionieren, soll jeder aus moralischer Sicht selber bewerten", schrieb Gorenzel laut Kicker und Bild an Kompp. Robert Marien, Vorstandsvorsitzender von Hansa Rostock, äußerte sich ähnlich. "Unser aufrichtiges Beileid an die Familie. Aber über die Art und Weise, so etwas zu lancieren und die Ankündigung, es zu veröffentlichen, lässt sich streiten", sagte der 39-Jährige. Rostock zählt ebenfalls zu den Drittliga- Klubs, welche die Saison fortsetzen wollen.

Halles Oberbürgermeister will Geisterspiele untersagen

Der Hallesche FC, der wie die Mannheimer die Saison abbrechen will, hat unterdessen Unterstützung vom Oberbürgermeister erhalten. Der parteilose Bernd Wiegand hat Geisterspielen in der Stadt vorerst eine Absage erteilt. Er sagte in einer Videopressekonferenz, dass es "eine Sonderstellung des Fußballs" hinsichtlich der Lockerungsmaßnahmen nicht geben werde. Geisterspiele seien nach aktuellem Stand "mit den vorgegebenen Regeln zu Abstand und Sicherheit nicht zu verantworten". HFC-Präsident Jens Rauschenbach erläuterte in der Mitteldeutschen Zeitung: "Problematisch sind nach unserer Beurteilung die Ausnahme vom Kontaktverbot bei Spielern auf dem Platz, die abweichende Regelung zur Einzelquarantäne und die in unserem Stadion schwierig umsetzbaren räumlichen Anforderungen und Abtrennungen." Der Unternehmer war selbst an Covid-19 erkrankt, er ist inzwischen genesen.

Es wird viel über Gesundheit geredet, nicht nur von den Befürwortern des Abbruchs, sondern auch von den Geisterspielverfechtern, die erklären, wie die Risiken minimiert werden könnten. Letztlich geht es aber auch um sportliche Aspekte - wem droht der Abstieg, wer hofft auf den Aufstieg? Und vor allem um finanzielle Argumente, und diese sind in der dritten Liga extrem divers, da die Klubs in sehr unterschiedlichem Maße von Zuschauereinnahmen leben. Mit einer Einigung der Klubs war in dieser Gemengelage vor der Videokonferenz kaum zu rechnen; am Ende wird wohl der veranstaltende Deutsche Fußball-Bund ein Machtwort sprechen müssen. Ein Außerordentlicher DFB-Bundestag dürfte dazu zeitnah stattfinden.