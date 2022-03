1860 München gewinnt auch gegen den SC Verl und verbessert sich nach dem 2:0 erneut in der Tabelle - von einer Renaissance des Aufstiegskampfes will Trainer Michael Köllner aber nichts wissen.

Von Christoph Leischwitz, München

Die Konstanz über die gesamte Saison mag dem TSV 1860 München noch fehlen, langweilig wird es mit den Löwen allerdings nie. Nach ein paar schier unerklärlich schlechten Spielen und plötzlich wieder unerklärlich guten Spielen streuten die Sechziger gegen den SC Verl diesmal ein 2:0 (2:0) aus der Kategorie Arbeitssieg ein. Und damit haben sie sich zumindest einmal bis Samstag recht nah an die Tabellenspitze herangekämpft. "Erste Halbzeit haben wir den Grundstein gelegt, zweite Halbzeit ging es nur noch darum, den Sieg heimzubringen", sagte Trainer Michael Köllner bei Magentasport. Von einer Renaissance des Aufstiegskampfes wollte Köllner erst einmal noch nichts wissen, trotz drei Siegen in Serie.

Vor dem Spiel hatte er Geduld angemahnt - er und seine Spieler hören sich öfter so an, als hätten sie gehörigen Respekt vor der Ungeduld ihrer Fans. So lange mussten sie dann aber auch wieder nicht geduldig bleiben: Nach einer tatsächlich etwas faden Anfangsphase sorgte Merveille Biankadi in der 26. Minute für die schönste Szene des Abends: Völlig frei kam er mitten im Strafraum zum Schuss und verwandelte per Scherenschlag ins linke untere Eck; Vorlagengeber Yannick Deichmann hatte bei seiner Flanke von der rechten Seite genauso viel Platz. Verl wollte schnell antworten, war sofort weit aufgerückt - die Löwen nutzten das sofort aus. Biankadi spielte auf den noch in der eigenen Hälfte startenden Marcel Bär, der seinen Vorsprung auf den Verler Barne Pernot bis kurz vor dem Tor rettete, dann setzte er mit einem halbhohen Schuss den Ball aus spitzem Winkel ins ferne Eck (30.); für den 29-jährigen war es bereits das 13. Saisontor. Obwohl Sechzig nach diesem Tor nun vermeintlich alles im Griff hatten, musste Torwart Marco Hiller kurz vor dem Pausenpfiff noch einmal von den Anhängern besungen werden: Er klärte im Eins-gegen-eins mit Verls Cyrill Akono (45.).

Das nächste Sechzig-Heimspiel findet erst Anfang April statt

Beim überraschenden 2:1-Sieg gegen Aufstiegsaspirant Kaiserslautern am Dienstagabend hatte Köllner mit einer Viererkette spielen lassen, zum ersten Mal seit dem desaströsen 2:5 gegen den 1. FC Magdeburg Anfang Dezember, das damals das Ende von Sascha Mölders bei den Löwen einläutete. Nun behielt der Trainer gegen die abstiegsbedrohten Ostwestfalen das System bei. Auch Quirin Moll spielte wieder als einziger Sechser vor der Abwehr. Mit der Aufgabe Ergebnisverwaltung kam der Verbund eigentlich nur mittelmäßig zurecht. Mal spielte Moll den Ball in die Füße des Gegners, mal wurde der Ball ins Seitenaus geschlagen. Trotzdem kam nie richtig Gefahr auf, Verl blieb abgesehen von vereinzelten Distanzschüssen harmlos. Allerdings hätte die Partie auch schon lange entschieden sein können. Gleich nach Wiederanpfiff vergab Bär freistehend gegen Verls Keeper Niclas Thiede, Lex geriet beim Nachschuss in Rücklage (47.). Abgesehen von einem Duell zwischen Bär und dem Ex-Sechziger Aaron Berzel war aber auch auf der anderen Seite des Spielfeldes nicht viel geboten - beide Spieler nötigten dem jeweils anderen eine gelbe Karte ab.

Sollten sich die Löwen tatsächlich noch einmal in den Aufstiegskampf begeben, wird dies in den kommenden Wochen aber vor allem in fremden Stadien der Fall sein: Das nächste Sechzig-Heimspiel findet Anfang April statt.