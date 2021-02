Spitzenreiter SG Dynamo Dresden sowie die Verfolger FC Ingolstadt und FC Hansa Rostock haben im Kampf um den Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga ihre Pflichtaufgaben gemeistert. Im Sachsen-Derby setzte sich Dynamo am Samstag mit 2:0 (2:0) beim FSV Zwickau durch und behauptete einen Drei-Punkte-Vorsprung an Platz eins. Bei Pascal Sohms Treffer zum 1:0 spielte der Pfosten mit (38.), in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verwandelte Christoph Daferner einen Handelfmeter.

Dahinter bleiben die Ingolstädter mit 44 Zählern dran. Sie schlugen den 1. FC Kaiserslautern mit 1:0 (0:0) und sorgten zum zweiten Mal nacheinander in der Schlussphase für die Entscheidung. Rostock (42 Punkte) blieb zum siebten Mal nacheinander ungeschlagen und bezwang den SV Waldhof Mannheim mit 1:0 (1:0).

Der TSV 1860 München patzte dagegen. Die Löwen verschossen einen Strafstoß und kassierten beim Aufsteiger 1. FC Saarbrücken eine 1:2 (0:1)-Pleite. In der Tabelle wurden sie von Türkgücü München vom vierten Platz verdrängt. Der Stadtrivale gestaltete beim 2:0 (1:0) bei Schlusslicht VfB Lübeck auch das zweite Spiel unter Interimstrainer Andreas Pummer erfolgreich.

Im Kellerduell holte der MSV Duisburg beim 2:1 (1:1) gegen die SpVgg Unterhaching einen wichtigen Sieg. Beim Einstand von Trainer Pavel Dotchev traf Connor Krempicki nur 40 Sekunden nach seiner Einwechslung zum Endstand. Somit verlassen die Zebras mit jetzt 24 Punkten die Abstiegszone.