"So ein Beschiss!", schrie Bernhard Trares, als er die Stufen des Sportparks in Ingolstadt hinaufmarschierte. Gerade hatte der Trainer des SV Waldhof Mannheim im Drittliga-Spiel beim FC Ingolstadt am Mittwochabend die rote Karte gesehen, nachdem er aus Wut einen Ball weggeschlagen hatte. Der Grund seines Furors: das vermeintliche 1:0 für seine Mannschaft, das wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen wurde. Es bleibt wegen der begrenzten Anzahl an Kameras im Stadion zumindest fragwürdig, ob der Torschütze Kevin Koffi bei der Freistoßflanke seines Teamkameraden Arianit Ferati tatsächlich im Abseits stand. Linienrichter Marcel Schütz war sich jedenfalls so sicher, dass er den Schiedsrichter Robert Kempter überstimmte.

Auch anderthalb Stunden später, nach dem 0:2 (0:1) seines Teams, war Trares, der frühere Profi des TSV 1860 München, noch in Rage: "Wer das Spiel gesehen hat, weiß, wer es entschieden hat. Die Leistung von den Unparteiischen heute war parteiisch", sagte er beim Sender Magenta Sport: "Das ist brutal." Er sprach da nicht nur Koffis Treffer an, sondern auch die zweite strittige Szene des Abends: Per Elfmeter war Ingolstadt nach 40 Minuten in Führung gegangen. Doch der FCI-Stürmer Fatih Kaya wurde zuvor von Florian Flicks hohem Bein nicht getroffen - was also eigentlich nur einen indirekten Freistoß im Strafraum wegen gefährlichen Spiels nach sich gezogen hätte. Die Mannheimer Abwehrchance wäre ungleich höher gewesen.

Nun aber steht für den SV Waldhof die dritte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen zu Buche. Das Team, das als Tabellen-Zweiter aus der virusbedingten Fußballpause in den Spielbetrieb zurückkehrte, ist inzwischen nur noch Siebter. Drei Punkte fehlen in der engen Liga auf den Relegationsplatz, den nun Ingolstadt auf Rang vier belegt, da Tabellenführer FC Bayern II nicht aufsteigen darf. Es war also ein wegweisendes Spiel im Aufstiegsrennen, nur der Sieger blieb vorne drin. Vielleicht ließ sich Trares auch deshalb zu gewagten Mutmaßungen hinreißen: "Heute wurde für uns die Meisterschaft abgeschrieben", sagte er. "Ich weiß nicht immer, ob so was mit dem DFB zu tun hat. Weil wir natürlich da auch immer klagen - und der Koch (DFB-Vizepräsident Rainer Koch, Anm. d. Red.) hier aus Bayern ist und sowas."

Diese Spekulationen von Trares haben eine lange Vorgeschichte: Mannheim lieferte sich in den vergangenen Jahren eine Fehde mit dem Deutschen Fußball-Bund wegen des Spielabbruchs beim Relegationsspiel 2018 gegen den KFC Uerdingen, erst kürzlich einigten sich die Parteien auf einen Vergleich. Zudem waren die Mannheimer in der Corona-Pause einer der lautesten Fortsetzungs-Gegner der Liga - und damit auch des DFB, der auf die Geisterspiele pochte. Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp wurde gar zum Gesicht der Abbruch-Befürworter. Er warb für ein sofortiges Saisonende, der damalige Erste Duisburg sowie Mannheim sollten demnach aufsteigen, keiner sollte absteigen. Doch in einer Abstimmung unter den 20 Ligaklubs unterlag dieses Modell knapp (8:10).

Die Terminhatz kommt den Klubs mit breiten Kadern zugute - Waldhof gehen die Spieler aus

Bis kurz vor Neustart Ende Mai provozierte Kompp den DFB, er reichte beim Verband auch Rechnungen über 79 000 Euro für Waldhofs Quarantäne-Hotel sowie für Corona-Testkosten ein. Manfred Schwabl, Präsident der SpVgg Unterhaching, der für die Fortsetzung der Saison war, sagte damals sarkastisch der SZ: "Mannheim sagt, das Hotel kostet sie 58 000 Euro. Steigen die in Dubai im Tower ab?"

Als ob sie es damals schon insgeheim befürchtet hätten, sind die Mannheimer nun auch ein Beispiel dafür, wie sehr die Pause den Wettbewerb in der Liga verändert hat. Die Tabelle hat sich oben komplett gedreht: Duisburg, das monatelang Spitzenreiter war, ist nun sogar hinter Ingolstadt und aus den Aufstiegsrängen gerutscht. Mannheim ist nur noch ein Verfolger mit Restchancen - und der vormalige Dritte Unterhaching ist als kriselnder Zehnter quasi schon ohne Aufstiegschance. Stattdessen kletterten andere nach oben.

Während in den Bundesligen die Hierarchien durch die Geisterspielzeit meist bestätigt wurden, sind die Drittligisten physisch noch stärker belastet. Sie spielen alle drei bis vier Tage, um elf Spieltage durchzubringen. Deshalb setzt sich nun im Zweifel der breitere Kader durch - wie der des neuen Tabellenführers Bayern II (Siebter im März) mit dem unerschöpflichen Talentereservoir; oder der üppige Kader des neuen Zweiten Eintracht Braunschweig (zuvor Neunter). Dem Aufsteiger Mannheim hingegen drohen die Spieler auszugehen, in Ingolstadt fehlten sieben verletzt oder gesperrt, unter anderem die vier besten Torschützen. Trotzdem waren sie dem Zweitliga-Absteiger lange Zeit ebenbürtig.

Am Tag nach der Rage sagte Trainer Trares: "Ich muss wohl mit einer Strafe rechnen, aber ich kann ja nicht alles immer für mich behalten." Die Zeitung Mannheimer Morgen fragte ihre Webseitenleser, ob es auch in der dritten Liga einen Videobeweis geben sollte. Spontan waren fast 70 Prozent dafür.