Von Christoph Leischwitz, München

Am Mittwochvormittag, als Türkgücü München die Pressemitteilung verschickte, stand Andreas Pummer gerade bei Kufstein in der Blockabfertigung - Urlaub mit der Familie, wenigstens ein paar Tage, wenn nicht jetzt, wann dann. Diesen Urlaub hätte er vermutlich auch angetreten, wenn er weiter beim Münchner Fußball-Drittligisten gearbeitet hätte, zumindest beginnt das Training erst wieder am 15. Juni. So aber kann er ihn nutzen, um das Kapitel Türkgücü auch mental zu beenden; um Abstand zu gewinnen. Am vergangenen Montag hatte er erfahren, dass der Verein sich sportlich ein wenig anders aufstellen möchte. Und so wurde nun auch der Vertrag des 38-jährigen Co-Trainers nicht verlängert. Pummer war 2017 als Chefcoach zum damaligen Landesligisten gekommen und führte die Mannschaft hauptverantwortlich zu zwei Aufstiegen geführt. Er war damit einer der dienstältesten Mitarbeiter und eine Identifikationsfigur.

Auch wenn bei Türkgücü fast schon traditionell ein reges Kommen und Gehen herrscht, so ist der Abschied von Pummer dann doch überraschend. Der Münchner galt als einer, dessen Verhältnis zur Vereinsführung als sehr gut angesehen wurde, ganz im Gegensatz zu den Verhältnissen, die beispielsweise die Cheftrainer Reiner Maurer (bis vor einem Jahr), Alex Schmidt (bis vergangenen Februar) oder zuletzt auch Serdar Dayat hatten. Freilich wird in der Pressemitteilung das Einvernehmen betont, dort wird Pummer zitiert: "Nun ist es an der Zeit, den nächsten Schritt in meiner Trainerlaufbahn zu gehen und eine neue Herausforderung anzunehmen. Mein Ziel ist es, langfristig wieder als Cheftrainer zu arbeiten und die Chance zu bekommen, meinen Fußballlehrer zu machen." Und natürlich sieht er das jetzt auch so, er will ja nach vorne schauen. Doch da kann Pummer machen, was er will: Wie er da gerade so im Stau steht und die vergangenen Jahre Revue passieren lässt, da ist an den Zwischentönen doch herauszuhören, dass er ein wenig enttäuscht ist.

Vielleicht hat er sich im Fernsehen einmal zu kritisch geäußert, wer weiß das schon

Womöglich war die Vereinsführung zuletzt ja unzufrieden gewesen mit ihm, weil er als Interims-Cheftrainer zum Saisonende, nachdem Dayat gegangen war, kein Spiel mehr gewann - was in der vorherigen Interimsphase noch ganz anders gelaufen war. Vielleicht hatte er im Fernsehen auch einmal zu deutlich gesagt, dass die Außendarstellung des Klubs zuletzt nicht ganz glücklich gewesen sei, wer weiß das schon.

Wie groß die Umstellungen im sportlichen Bereich bei Türkgücü ausfallen sollen, ist noch offen. Es sei noch nicht sicher, war aus dem Verein zu hören, ob etwa der künftige Trainer Petr Ruman einen eigenen Co-Trainer mitbringt. Der Vertrag mit Torwarttrainer Michael Hofmann wurde verlängert, soviel ist sicher, beim zweiten Co-Trainer Alper Kayabunar steht die Verlängerung wohl bevor.

Türkgücüs Spielmacher Sercan Sararer, der im Juni vor dem Arbeitsgericht um seine Vertragsauflösung kämpfen wird, hat Pummer einmal geraten, er solle möglichst schnell seine Fußballlehrer-Lizenz machen. Pummer hat seit anderthalb Jahren die Zusage für den Lehrgang zum A-Trainerschein, eine Stufe unter dem Fußballlehrer. Diese Zusage würde es ihm schon einmal erlauben, Trainer in der viertklassigen Regionalliga zu werden. Aber er könne sich auch sehr gut vorstellen, höherklassig erneut als Assistent zu arbeiten. Oder im Jugendbereich. Und so hofft er geradezu ein bisschen darauf, dass die paar Tage Urlaub in Italien nicht allzu ruhig ausfallen, und dass ab und zu das Handy klingelt.