"Dritte Liga pur", so hatte Duisburgs Trainer Torsten Lieberknecht seine Erwartungshaltung vor dem Sonntagsspiel bei der SpVgg Unterhaching beschrieben, allerdings nicht genauer spezifiziert, was denn nun "dritte Liga pur" genau bedeutet. Sollte Lieberknecht die traditionelle Dezember-Kombination aus eisigem Wetter und heißer Kulisse vorgeschwebt sein, wurde er enttäuscht: Die Stimmung unter den 3750 Zuschauern fiel bei Plusgraden eher besinnlich aus. Aktuell steht die dritte Liga ohnehin für modernere Werte wie zum Beispiel attraktiven, temporeichen Offensiv-Fußball und viele Tore. Daran gemessen war das 2:2 (2:2) zwischen dem Herbstmeister und dem Tabellenfünften aus Haching also durchaus "dritte Liga pur".

Nicht einmal eine Minute dauerte es, da hatten die Unterhachinger bereits die erste große Torchance: Niclas Stierlin traf nach einem Fehler von Duisburgs Torwart aus 25 Metern den Pfosten. Es sollte die Einleitung zu einer ereignisreichen ersten Halbzeit sein, in der beide Mannschaften ihrer Ausrichtung mit vier Offensivspielern treu blieben. Den ersten Stich setzte der Tabellenführer: Duisburgs Kapitän Moritz Stoppelkamp traf nach 16 Minuten aus etwa 20 Metern die Latte, von wo aus der Ball in hohem Bogen auf Stürmer Vincent Vermeij zurücksprang, der nur noch einköpfen musste. Die Unterhachinger ließen sich vom in der Entstehung etwas unglücklichen Rückstand jedoch nicht beeindrucken: Felix Schröter und Dominik Stroh-Engel kamen noch vor der 20. Minute zu guten Gelegenheiten im Strafraum, drei Minuten später fiel dann folgerichtig der Ausgleich: Über den starken Moritz Heinrich konterte die Spielvereinigung auf der rechten Seite, von außen bediente Heinrich mit einem hervorragenden Steilpass Schröter, der an Weinkauf vorbeizog und zum 1:1 verwandelte.

Für ein paar Minuten ließen sich die Hachinger nun etwas tiefer fallen und wurden dafür umgehend bestraft: Ein langer Ball in den Rücken der Abwehr fand den eingelaufenen Mittelfeldspieler Tim Albutat, der den etwas zu stürmisch aus seinem Tor gelaufenen Mantl ausspielte und auf Lukas Daschner querlegte, der ins leere Tor einschieben konnte (32.). Das 2:1 jedoch hätte nicht zählen dürfen: Moritz Stoppelkamp war vor dem Steilpass im Abseits gestanden, die Proteste der Hachinger blieben allerdings erfolglos.

Duisburg kontrollierte nun für einige Minuten die Partie: Immer wieder verteilte Stoppelkamp als zentraler Spieler und gefährlichster Torjäger beim Herbstmeister die Bälle sehenswert oder suchte selbst den Abschluss. In der 37. Minute hätte der 33-Jährige aus kurzer Distanz zum 3:1 treffen müssen, so jedoch kamen die Hachinger noch vor dem Halbzeitpfiff erneut zurück: Heinrich stand nach einem Freistoß aus dem Halbfeld plötzlich komplett frei vor dem Duisburger Tor und traf ins kurze Eck (45.+1).

Auf das 2:2 in einer aufregenden ersten Halbzeit folgte eine deutlich chancenärmere zweite Hälfte. Beide Mannschaften spielten zwar weiterhin mit einer offensiven Ausrichtung, die Mehrheit des Spielgeschehens fand nun jedoch im Mittelfeld statt. Bis auf ein Gewusel im Duisburger Strafraum (52.) und einen Kopfball von Vermeij (55.) blieben Abschlüsse Mangelware. Die Duisburger erarbeiteten sich zwar zunehmend ein spielerisches Übergewicht, Chancen auf den Siegtreffer hatten am Ende aber beide Mannschaften: Erst parierte Mantl im Eins-gegen-Eins stark gegen den eingelaufenen Duisburger Lukas Scepanik (84.), dann verfehlte Hachings Schröter mit einer Direktabnahme das Tor nur um wenige Zentimeter (90+2.).

Unterhachings Trainer Claus Schromm war mit dem Punkt durchaus glücklich: "Wenn der verdiente Herbstmeister nicht ganz zufrieden ist, spricht das für uns", sagte er nach der Partie. "Wenn wir unsere Spiele weiterhin so abliefern, können wir zufrieden sein." Und Duisburgs Trainer Torsten Lieberknecht? Der sah "ein komisches Spiel" und war mit dem Verhalten seiner Mannschaft bei den Gegentreffern unzufrieden - fand aber auch lobende Worte für den Gegner: "Wie Unterhaching sich zeigt in den letzten Jahren und aktuell, davor habe ich viel Respekt." Dritte Liga pur eben.