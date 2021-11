Sportlich geht es Waldhof Mannheim in der dritten Liga so gut wie lange nicht mehr. Doch ein undurchsichtiger Corona-Fall und die Entlassung von Sportchef Jochen Kientz lösen interne Kontroversen aus, die noch nicht ausgestanden sind. Die Fans protestieren gegen Geschäftsführer Kompp, doch der Präsident und Mäzen stützt den Gescholtenen.

Von Michael Wilkening, Mannheim

Das Licht ist schummrig, drei Männer sitzen entspannt in Sesseln, die beiden Hauptakteure tragen dunkle Pullover, einer von ihnen verdeckt sein Gesicht zum Teil mit einer Schirmmütze. Die Szenerie könnte sich in der Ecke einer Kneipe abspielen, aber der Schauplatz ist die "Waldhof-Welt", der für einen Fußball-Drittligisten imposante Fan-Store in bester Citylage in Mannheim. Bernd Beetz, der Präsident und Mäzen des SV Waldhof Mannheim, und sein Sohn Christian wirken reichlich gelassen, schließlich ist die Fan-Fragerunde im Store eine Art Heimspiel. Alle Fragen wurden vorab eingereicht, vom Klub gesichtet - und sie werden vom Stadionsprecher gestellt.

Bernd und Christian Beetz wissen also, was auf sie zukommt. Es ist für Beobachter deshalb nicht vorhersehbar, dass plötzlich verbal mit scharfer Munition geschossen wird: "Stillschweigen hin oder her - ein Coronatest wurde verschwiegen. Mitarbeiter wurden angewiesen, die Geschäftsleitung nicht zu informieren. Das war ein ganz klarer Verstoß, da konnte der Aufsichtsrat nicht anders reagieren ..." So sprudelt es aus Bernd Beetz heraus, als er sich zum Konflikt zwischen Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp und dem bisherigen Sportlichen Leiter Jochen Kientz äußern soll. Ein paar Tage zuvor hatten die Mannheimer Kientz freigestellt. Beim darauffolgenden Heimspiel hielten Mannheimer Anhänger etwa 20 Spruchbänder in die Höhe, auf denen der Geschäftsführer Kompp scharf kritisiert wurde.

Der bundesweit beachtete innerbetriebliche Unfrieden beim Traditionsklub kommt zur Unzeit, denn die Waldhöfer befinden sich sportlich in ihrer besten Phase der jüngeren Vergangenheit. Im Sommer 2003 stiegen die einst erstklassigen "Waldhof-Buben" aus der zweiten Liga ab, sie meldeten Insolvenz an und starteten in der Oberliga einen Neuanfang. Erst 2019 gelang nach 16 mehrheitlich enttäuschenden Jahren im Amateurlager der Aufstieg in die dritte Liga. Im Moment steht der SVW dort auf dem dritten Platz und die Leistungen der zurückliegenden Wochen nähren die Träume der Fans, die Rückkehr in die zweite Liga schaffen zu können.

Kientz streitet die Vorwürfe an, ein prominenter Anwalt vertritt ihn gegen den Klub.

In der dritten sind die Waldhöfer seit sieben Spielen ungeschlagen und sie haben sich sportlich auch erstaunlich gut vom jüngsten Corona-Ausbruch innerhalb des Teams erholt. Zeitweilig befanden sich 17 Spieler in Quarantäne, nur sieben Profis konnten regulär trainieren, ein Ligaspiel musste abgesagt werden. Juristisch wird dieser Corona-Ausbruch den Klub aber wohl noch eine Weile beschäftigen.

Der ehemalige Bundesliga-Verteidiger Kientz, 49, soll rund um ein geplantes Testspiel Anfang Oktober Kenntnis von einem positiven Corona-Test erhalten und einen Mitarbeiter angewiesen haben, diese Information nicht an die Waldhof-Geschäftsleitung weiterzuleiten. Kientz streitet diese Behauptung ab, es steht Aussage gegen Aussage. Das besagte Testspiel fand letztlich nicht statt, laut Klubs wegen eines "Corona-Verdachtsfalls". Im Umfeld der Mannschaft gibt es Personen, die die Version der Klubführung stützen, andere verteidigen den ehemaligen Sportchef. Die Situation ist unübersichtlich.

Die Vereinsführung hatte sich zunächst nicht zu den Gründen der Freistellung von Kientz geäußert, Beetz sprach in einem TV-Interview lediglich nebulös von "einem Vorfall" - bis während des Fan-Talks in der "Waldhof-Welt" juristische Grundsätze über Bord geworfen wurden.

Die Ursache dafür dürfte Kompp sein. Der Geschäftsführer ist für Teile der Fans seit Jahren eine Reizfigur, beide Seiten bezichtigen sich gegenseitig der Lüge. Immer wieder gab es Proteste gegen den seit 2016 in Mannheim aktiven Geschäftsführer, doch so massiv wie während des Heimspiels gegen Saarbrücken am vergangenen Wochenende waren sie noch nie. Vermutlich veranlassten diese Unmutsbekundungen den Präsidenten zur verbalen Offensive, denn die Familie Beetz ist es gewohnt, den umstrittenen Geschäftsführer zu verteidigen. Christian Beetz und Markus Kompp pflegen privat guten Kontakt, Bernd Beetz hält die Hand über den starken Mann in der Spielbetriebs-GmbH.

Die Trennung von Jochen Kientz hat mit Kompp nichts zu tun - und ist dennoch umstritten. Seit dem unüblichen Vorstoß des Präsidenten in der "Waldhof-Welt" ist der Konflikt öffentlich. Kientz, der seit Ende 2017 den Kader sukzessive verbesserte, hat den renommierten Sportrechtler Christoph Schickhardt mit der Wahrung seiner Interessen beauftragt. "Die Vorwürfe sind schwer und auf den ersten Blick haltlos", sagt Schickhardt. Der Jurist kündigt an: "Der Verein wird den Reputationsschaden, den Herr Kientz erlitten hat, zu ersetzen haben." Inzwischen hat der SV Waldhof die Freistellung in eine fristlose Kündigung umgewandelt. Es droht eine mediale Schlammschlacht.

Das Vorgehen des Klubs wirkte dabei zuletzt reichlich chaotisch. "Wir waren 20 Jahre lang ein Chaos-Klub, aber das sind wir nicht mehr", sagt dagegen Bernd Beetz. Er spricht von "starken Strukturen" und einer glänzenden Perspektive - Perspektiven, die er selbst geschaffen hat. Der Unternehmer pumpte seit 2016 mehr als sieben Millionen Euro in den Klub, er ermöglichte den Aufstieg und hielt sein Versprechen, "schöne Erlebnisse zu kreieren".

Der Verein hat ein Präsidium und einen Aufsichtsrat, die von Kompp geführte Spielbetriebs-GmbH wird von einem Aufsichtsrat überwacht, dessen Chef Beetz-Sohn Christian ist. Es gibt also viele Gremien, aber am Ende zählt die Meinung des Mäzens, der darauf hinweist, er habe "das Budget jedes Jahr erhöht".