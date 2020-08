Von Stefan Galler

Das Anforderungsprofil hatten Manfred Schwabl und der scheidende Coach und künftige Sportliche Leiter Claus Schromm vor gut zwei Wochen klar umrissen: Der neue Cheftrainer des Fußball-Drittligisten SpVgg Unterhaching solle im Idealfall jung und zudem regional verwurzelt sein. Nun ja, diese beiden Kriterien erfüllt Arie van Lent nicht so ganz. Mit 49 Jahren zählt er zwar noch nicht zum alten Eisen, ist von der Generation Nagelsmann aber schon ein ganzes Stück weit entfernt. Und regional verwurzelt ist der Niederländer sicher nicht in Bayern, sondern eher im Rheinland, wo er zuletzt fast sieben Jahre lang bei Borussia Mönchengladbach als Ausbilder für die U19 und die U23 verantwortlich gewesen ist. "Er ist ein sehr bodenständiger Typ, das hat er in den Gesprächen, die wir geführt haben, immer wieder unter Beweis gestellt", sagt Hachings Präsident Schwabl der SZ: "Ein Profi durch und durch und ein Anführer, das hat er schon früher auf dem Platz gezeigt. Wenn es passt, kann man von der Vorgabe der Regionalität auch mal abrücken."

Detailansicht öffnen Erfahrung aus 120 Spielen in der ersten und fast 150 Partien in der zweiten Bundesliga: Arie van Lent stand für Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, Greuther Fürth und Rot-Weiß Essen auf dem Platz.

Offiziell vorgestellt werden soll der langjährige Bundesligaprofi, der für Werder Bremen, Gladbach und Eintracht Frankfurt insgesamt 120 Mal im Oberhaus auflief, dort 27 Tore schoss, und zudem fast 150 Zweitligaspiele bestritt, an diesem Dienstag. "Es ist noch nichts unterschrieben", bekräftigte Schwabl am Montag. Allerdings sei diese Unterschrift nur noch Formsache, dem ehemaligen Mittelstürmer werde vor der Präsentation am Dienstagvormittag ein Zweijahresvertrag vorgelegt. Grundsätzlich könne Schwabl bestätigen, dass sich der Verein mit van Lent einig sei. "Wir haben am Wochenende verhandelt, er ist dann nach Hause nach Fürth gefahren, um noch einmal eine Nacht drüber zu schlafen." Am Telefon habe er den Präsidenten dann darüber in Kenntnis gesetzt, dass er für Haching bereit sei.

Detailansicht öffnen Der künftige Trainer der SpVgg Unterhaching: Arie van Lent, 49, war zuletzt fast sieben Jahre lang bei Borussia Mönchengladbach für die U19 und die U23 verantwortlich. (Foto: imago/Nordphoto)

Nachdem die SZ bereits am Sonntag über eine bevorstehende Verpflichtung van Lents berichtet hatte, bestätigte der Coach seine Einigung mit der SpVgg gegenüber Sport 1: "Haching passt absolut zu mir und meiner Philosophie, wie ich sie auch in Offenbach, Ahlen und bei Borussia Mönchengladbach als Trainer gelebt habe", sagte der Niederländer dem Internetportal.

Ein halbes Jahr, nachdem er beim damaligen Zweitligisten Rot-Weiß Essen 2007 seine aktive Laufbahn beendet hatte, startete Arie van Lent seine Trainerkarriere beim Regionalligisten 1. FC Kleve. Anschließend hielt er LR Ahlen 2010/11 und die Offenbacher Kickers 2011/12 jeweils in der dritten Liga. Im Frühjahr 2012 trennten sich die Hessen von ihm, wenige Monate danach kehrte er nach Gladbach zurück, wo er zwischen 1999 und 2004 wegen seiner stets tadellosen Einstellung als treffsicherer Torjäger von den Borussia-Fans gefeiert wurde. Nach zwei Jahren bei der U19 übernahm van Lent im September 2015 für fünf Jahre die Gladbacher U23 in der Regionalliga West. Im April kündigte der Klub an, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, um "einen neuen Reiz für die Mannschaft zu setzen", wie Roland Virkus, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums bei der Borussia, damals erklärte.

Die Trainer der dritten Fußball-Liga SG Dynamo Dresden: Markus Kauczinski SV Wehen Wiesbaden: Rüdiger Rehm FC Ingolstadt 04: Tomas Oral SpVgg Unterhaching: Arie van Lent (neu) FC Bayern München II: noch offen 1. FC Kaiserslautern: Boris Schommers MSV Duisburg: Torsten Lieberknech TSV 1860 München: Michael Köllner Hansa Rostock: Jens Härtel SV Waldhof Mannheim: Patrick Glöckner (neu) KFC Uerdingen: Stefan Krämer FC Viktoria Köln: Pavel Dotchev 1. FC Magdeburg: Thomas Hoßmang FSV Zwickau: Joe Enochs SV Meppen: Torsten Frings (neu) Hallescher FC: Florian Schnorrenberg SC Verl: Guerino Capretti VfB Lübeck: Rolf Martin Landerl 1. FC Saarbrücken: Lukas Kwasniok Türkgücü München: Alexander Schmidt (neu)

Als Assistenten werden van Lent bei der SpVgg die früheren Unterhachinger Profis Roman Tyce und Robert Lechleiter zur Seite stehen. Der ehemalige tschechische Nationalspieler Tyce, 43, hatte nach knapp zehn Jahren beim TSV 1860 München seine von vielen Verletzungen geprägte Profikarriere zwischen 2007 bis 2011 in Haching ausklingen lassen und war danach noch einige Zeit als Jugendtrainer im Verein geblieben. Zuletzt arbeitete er beim Bayernligisten FC Deisenhofen im Jugendbereich und als Spielertrainer bei der erfolgreichen Regionalliga-Futsalmannschaft. Lechleiter, 40, hatte von 2003 bis 2008 für Haching gespielt und war seit 2018 für die U19 der SpVgg verantwortlich gewesen.

Dass es nach zuletzt fünf Jahren unter Cheftrainer Claus Schromm beim Drittligaklub aus dem Münchner Vorort zum großen Stühlerücken kommen würde, hatte sich nach der missglückten Schlussphase der Saison infolge der Corona-Pause abgezeichnet. Der börsennotierte Klub war trotz bester Aussichten im Frühjahr nach nur einem Sieg aus den letzten elf Partien auf den elften Rang abgestürzt. Daraufhin hatte Präsident Schwabl angekündigt, auf Ursachenforschung zu gehen und war letztlich mit Schromm übereingekommen, dass dieser seinen Posten räumen, dem "Projekt Haching" jedoch als Sportleiter erhalten bleiben solle. Als Nachfolgekandidaten waren zuletzt Tobias Schweinsteiger (mittlerweile Co-Trainer 1. FC Nürnberg), Holger Bachthaler (SSV Ulm) und Patrick Mölzl (zuletzt Co-Trainer Dynamo Dresden) gehandelt worden.