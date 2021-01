Höhenflug: Maximilian Zaiser hebt nach seinem Doppelpack in Halle ab, Routinier Timo Kern an seinem 31. Geburtstag in der Rolle des Gratulanten.

Von Stefan Galler, München

Maximilian Zaiser hätte sich eigentlich feiern lassen und ein paar kesse Sprüche in die Welt hinausposaunen können. Immerhin hatte er gerade mit zwei Treffern, seinen ersten beiden in der dritten Liga, maßgeblich zum souveränen 4:0 (2:0)-Sieg des FC Bayern München II in Halle beigetragen. Aber ein paar Gewissensbisse plagten den 21 Jahre alten Offensivspieler dann doch. Es ging um das 2:0, das Timo Kern nach Zuspiel von Lenn Jastremski mehr als nur vorbereitet hatte: Er schoss den Ball aus spitzem Winkel durch die Beine von Halle-Torwart Sven Müller Richtung Torlinie. Da sprintete der freche Zaiser heran und gab der Kugel den letzten Push. Und zeigte sich hinterher zumindest leicht zerknirscht, weil er dem Kollegen an dessen 31. Geburtstag in die Parade gefahren ist: "Es tut mir fast ein bisschen leid für Timo, dass ich ihm das Tor geklaut habe. Aber heute war ich mal an der Reihe", sagte er bei Magentasport.

Nicht nur er, auch der Großteil der Kollegen erwischte einen absoluten Sahnetag. Auch der erst 19 Jahre alte Jastremski, der den Torreigen schon in der zehnten Minute eröffnete: Zunächst wurde der wie schon beim 2:0 gegen Meppen unter der Woche bärenstarke Christopher Scott im letzten Moment von der Verteidigung der Hallenser geblockt, dann hatte Angelo Stiller das Auge für den Kollegen und Jastremski hielt nur noch das Füßchen hin. "Wir haben gut ins Spiel gefunden, haben von Beginn an gute Lösungen gefunden, um die erste Reihe des Gegners zu überspielen", lobte Bayern-II-Trainer Holger Seitz seine Schüler.

Bei den kleinen Bayern stimmt diesmal alles: Einstellung, Kreativität und Effektivität

Doch nicht nur spielerisch, sondern auch was die Einstellung angeht, waren die Bayern hellwach. Der HFC ging kantig in die Zweikämpfe, doch die Münchner gaben keinen Zentimeter breit nach, Stiller legte sich mit Braydon Manu an und sah die gelbe Karte, andererseits steckte Zaiser einen Ellbogenschlag von Stipe Vucur ohne großes Murren weg. Zum Ende der ersten Halbzeit folgte dann die entscheidende Phase der Partie: Zunächst schaufelte Geburtstagskind Kern die Kugel nach Doppelpass mit Jastremski aufgrund eines Platzfehlers aus 14 Metern neben den Kasten (37.). Dann bewahrte Abwehrspieler Josip Stanisic sein Team vor dem Ausgleich, als er bei einem schnellen Angriff von Halle einen Querpass von Terrence Boyd auf Julian Derstroff mit einer eingesprungenen Grätsche entschärfte (39.). Und weitere zwei Minuten später folgte der eingangs geschilderte kleine Torklau von Zaiser zum 0:2. Stiller vergab unmittelbar vor der Pause sogar noch die dicke Chance zum dritten Bayern-Tor, abermals hatte Kern vorgelegt.

Schon bei Halbzeit war den Gastgebern der Zahn gezogen, was auch an der defensiven Stabilität im Gefüge der kleinen Bayern lag. Und natürlich an den Erfolgserlebnissen vorne, wie Seitz ausführte: "Die Tore haben uns gut getan, dadurch kam mehr Selbstvertrauen und Sicherheit in unser Spiel." Und die Bayern wurden immer besser, ließen auch zu Beginn des zweiten Abschnitts alle Offensivbemühungen des HFC abtropfen. Mit dem 0:3, das Zaiser durch einen von Vucur abgefälschten Schuss nach Vorarbeit von Scott erzielte (51.), war der Deckel dann auch schon drauf. Den Schlusspunkt setzte schließlich noch einmal Jastremski mit einem Flachschuss von der linken Seite ins entfernte Eck, nachdem Zaiser den Ball erobert hatte (72.)

Trainer Holger Seitz führt den jüngsten Leistungsaufschwung auch auf die mittlerweile eingekehrte Ruhe im Kader zurück

"In den letzten 20, 25 Minuten hatten wir das Spiel total unter Kontrolle, da wurde es dann für Halle kompliziert, die Jungs zu verteidigen", sagte der Münchner Trainer, der seinem Team ein nahezu perfektes Zeugnis ausstellte: "Ich bin zufrieden mit dem Positionsspiel, den Freilaufbewegungen im Mittelfeld, mit der Sauberkeit, der Technik, dem Passspiel und dem ersten Kontakt, der stets nach vorne ausgerichtet war." Er freue sich jedenfalls schon auf das nun anstehende Derby gegen Türkgücü am kommenden Freitag.

Dass es etwas runder läuft als in den Wochen vor Weihnachten, führt der Coach vor allem auf die Ruhe zurück, die mittlerweile im Kader eingekehrt sei: "Es haben sich viele Automatismen eingespielt, auch weil wir nicht mehr so viele Abstellungen an die erste Mannschaft haben wie zu Saisonbeginn. Dadurch können wir unter der Woche vernünftig arbeiten, das zahlt sich aus." Auf Leon Dajaku kann er dabei nicht mehr bauen, der 19-Jährige wechselt auf Leihbasis mit Kaufoption zum Bundesligisten Union Berlin.