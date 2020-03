Gleich zu Beginn gab Günther Gorenzel den Tonfall für die kurzfristig einberufene Pressekonferenz vor. "Wir befinden uns in einer ernsten Situation", das war der erste Satz des Sport-Geschäftsführers des TSV 1860 München am Dienstagnachmittag. Bis zum 19. April hat der Freistaat Bayern Großveranstaltungen untersagt. Welche Auswirkungen diese Vorgabe auf die anstehenden Fußball-Drittligapartien hat, soll bis Donnerstagmorgen entschieden werden - sowohl Geisterspiele als auch Verlegungen stehen zur Option. Während der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Behörden sich zurückhalten, positionierten sich die 1860-Verantwortlichen eindeutig. "Aus heutiger Sicht, ohne wirtschaftliche Gegenmaßnahmen, wären Geisterspiele für uns der wirtschaftliche Worst Case", sagte Finanz-Geschäftsführer Michael Scharold. Heimspiele vor leeren Rängen über einen längeren Zeitraum seien für kaum einen Drittligisten zu kompensieren: "Wir müssten schauen, ob wir eine Kompensation hinbekommen."

Gorenzel sorgte sich derweil insbesondere um die Folgen für den sportlichen Wettbewerb. "Die Frage der Chancengleichheit ist noch nicht geklärt", sagte der 48-Jährige. "Wir haben natürlich einen massiven Heimvorteil vor 15 000 Zuschauern." Dieser ist nun am Samstag (14 Uhr) gegen den Tabellenführer MSV Duisburg fraglich. Beide Geschäftsführer appellierten daher an Solidarität in der Liga und eine gemeinschaftliche Lösung. Wenn einige Spiele abgesagt werden oder ohne Publikum stattfinden und andere regulär ausgetragen werden, widerspreche das "dem Gebot der Fairness", so Gorenzel. Und Scharold appellierte im Hinblick auf die anstehende Englische Woche: "Es würde uns allen guttun, wenn wir schnell eine Lösung für die nächsten beiden Spieltage finden."

Im Gegensatz zu den Löwen würde Franz Spitzauer, Geschäftsführer des Ligakonkurrenten FC Ingolstadt, Geisterspiele bevorzugen. "Spiele zu verlegen, das halte ich nicht für sinnvoll", sagte Spitzauer der SZ. "Einerseits ist dann erst einmal der Rhythmus raus und andererseits hätten wir zum Ende hin dann nur noch Englische Wochen. Und wer gibt uns Gewissheit, dass das Virus dann weg ist?" Beim FCI komme "noch eine besondere Situation" hinzu: "Wir haben jetzt einen neuen Trainer, dessen Premiere sich verschieben würde. Das wäre für uns nicht optimal."

Spitzauer geht davon aus, dass vom DFB eine bundesweit einheitliche Lösung gefunden wird. "Ich glaube nicht, dass es da nur bei bayerischen Mannschaften bleibt", meinte er. "Dann wäre es tatsächlich Wettbewerbsverzerrung, wenn wir keine Zuschauer im Stadion haben und dann eine Woche später andernorts das Stadion voll ist. Da sollte schon eine bundesweite Lösung her."