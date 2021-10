Von Sebastian Leisgang

Man wüsste schon ganz gerne, wie das im Detail eigentlich abläuft, wenn man als diplomierter Fußballlehrer die Geschäftsräume der Würzburger Kickers betritt. Die Verantwortlichen des Drittligisten sind in den vergangenen zwölf Monaten ja derart oft auf der Suche nach einem neuen Trainer gewesen, dass es mittlerweile bestimmt schon die eine oder andere Routine gibt, wenn mal wieder so ein Bewerbungsgespräch ansteht.

Vielleicht muss der Kandidat eine Nummer ziehen und sich dann erstmal ins Wartezimmer setzen. Vielleicht, man weiß es ja nicht, muss er sich auch irgendwo registrieren und dann angeben, wie er denn eigentlich heißt, woher er überhaupt kommt und ob er momentan was Langfristiges sucht - dann würde er nämlich nicht ins Würzburger Schema passen.

Wie läuft das also ab, wenn die Kickers einen Trainer in ihre Geschäftsstelle am Dallenberg einladen? Wie zu hören ist, gibt es derzeit mindestens drei Ansprechpartner, die bei dieser Frage aus erster Hand berichten könnten, weil sie das Wartezimmer in den vergangenen Tagen von innen gesehen haben. Man könnte sich da zum Beispiel mal bei Holger Bachthaler erkundigen, dem ehemaligen Trainer des bayerischen Regionalligisten FV Illertissen. Im Sommer ist Bachthaler, 46, nach drei Jahren beim Südwest-Regionalligisten SSV Ulm ausgeschieden, er hat dort aber im Schnitt beinahe zwei Punkte pro Spiel geholt.

Durchaus denkbar, dass Bachthaler im Würzburger Wartezimmer Roberto Pätzold gegenüber saß. Auch er hat sich mit den Kickers unterhalten, dabei dachte man vor ein paar Wochen eigentlich noch, Pätzold, 42, sei mit dem FC Ingolstadt in einer derart festen Beziehung, dass er bestimmt nichts Langfristiges in einer anderen Stadt suchen wird. Ende September musste Pätzold dann aber gehen, weil er mit seiner Zweitliga-Mannschaft ungefähr genauso erfolgreich war wie die Kickers eine Klasse tiefer mit Torsten Ziegner. In Würzburg ist er jetzt die bevorzugte Lösung von Jochen Seuling, dem Mann, der die Aufgaben des abberufenen Sportvorstandes Sebastian Schuppan vorübergehend übernommen hat.

Seuling findet Pätzold gut, Santelli findet sich selbst gut, Jäger hat auch ein paar Ideen

Das Problem ist nur: Die Verantwortlichen der Kickers sind sich nicht einig. Auch deshalb zieht sich die Suche nach einem Nachfolger für Ziegner in die Länge. Seuling findet Pätzold gut, Nachwuchsleiter Ralf Santelli findet sich selbst ganz gut, und Christian Jäger hat auch ein paar Ideen. Diese hätte der Vorstandsvorsitzende zwar gerne mit Schuppan ausgetauscht, am Montag der vergangenen Woche sollte er ihn aber plötzlich von seinem Aus unterrichten.

Kurz zuvor hatte sich Schuppan noch zu einem letzten Gespräch mit Ziegner und seinem Assistenten Michael Hiemisch getroffen, um ihnen die Nachricht zu überbringen, dass sie ihren Aufgaben auf dem Trainingsplatz nicht mehr nachkommen müssen. Obwohl Ziegner nur eines seiner elf Spiele gewonnen hatte, verstand er die Fußballwelt nicht mehr, wenig später erfuhr auch Schuppan in einem rund dreiminütigen Austausch von seiner Freistellung.

Nun sind die Kickers also mal wieder auf der Suche nach Führungspersonal, vor Mittwoch ist allerdings nicht mit einer Entscheidung zu rechnen. Am Samstag steht dann das nächste Spiel bei Viktoria Köln an, in jener Stadt, aus der ein gewisser Dirk Lottner kommt. Lottner, 49, ist in Köln geboren, er hat für den FC gespielt und später auch als Trainer im Nachwuchs des Klubs gearbeitet. Bis April war er bei Regionalligist Energie Cottbus angestellt, zuvor fast dreieinhalb Jahre für den 1. FC Saarbrücken tätig, ebenfalls in der vierten Liga.

In Würzburg könnte Lottner auf Sebastian Neumann und Dieter Wirsching folgen, die die Mannschaft derzeit übergangsweise betreuen und sich am vergangenen Donnerstag bei einem Testspiel auf der Sieboldshöhe mit einem Sieg eingeführt haben. Beim 3:1 gegen den Regionalligisten Sonnenhof Großaspach wirkten die Kickers vor allem in der ersten Hälfte wie verwandelt. Das liegt in erster Linie an den beiden Interimstrainern. Neumann hat, wie Wirsching sagt, "ein analytisches Auge", wenn er am Spielfeldrand steht, und Wirsching selbst ist vor allem eines: begeisterungsfähig. Gemeinsam fordern die beiden eine Menge ein, ihre Ansprachen sind klar, ihr Auftrag auch. Sie sollen auflockern und für Ordnung sorgen. Die nötige Lizenz, um dauerhaft zu wirken, besitzen sie aber nicht.

Zuletzt, findet Wirsching, habe es der Mannschaft an Führung gefehlt. Das war sein erster Eindruck, als er das Team vor einer Woche mit Neumann übernahm. Derjenige, der nach seinem Aufenthalt im Wartezimmer den besten Eindruck bei den Verantwortlichen hinterlässt, muss also auch das können: für alle Spieler ansprechbar sein - und vorangehen.