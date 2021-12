Fünf Tage nach Vertragsabschluss hat Fußball-Drittligist Türkgücü München den Namen des neuen Trainers bekannt gegeben: Andreas Heraf, 54, wird die abstiegsgefährdete Mannschaft übernehmen. Heraf war österreichischer Nationalspieler und dreimal nationaler Meister, er spielte vor allem für Rapid Wien. Als Trainer war er neun Jahre für Junioren-Nationalteams zuständig. Es folgten Engagements beim neuseeländischen Verband und zuletzt bis zum September beim österreichischen Erstligisten SV Ried. In Goran Djuricin steht Heraf bei Türkgücü ein neuer, ihm vertrauter Co-Trainer aus Österreich zur Seite. Am Rande der Vorstellung kündigte Geschäftsführer Max Kothny eine Kaderverkleinerung an.