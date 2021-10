Von Christoph Leischwitz

Plötzlich ist also Danny Schwarz da. Bei den Würzburger Kickers waren zunächst andere Namen kursiert für die Nachfolge von Torsten Ziegner, der vor zehn Tagen freigestellt wurde beim Vorletzten der dritten Fußball-Liga. Es war den Verantwortlichen aber offenkundig lange schwergefallen, sich auf einen Kandidaten zu einigen - letztlich wurde es dann einer, zu dem bislang noch kein Dissens nach außen gedrungen war. Diskretion ist aber auch fraglos eine Stärke des neuen Trainers.

Plötzlich war Danny Schwarz weg beim FC Bayern, und genau genommen ist das nicht erst diese Woche passiert, sondern schon vor drei Monaten. Am ersten Spieltag der Regionalliga Bayern gastierte die U23 des Rekordmeisters beim FC Augsburg II, doch vom Trainerduo stand nur noch die Hälfte an der Seitenlinie. Martin Demichelis, hieß es dann, sei ab sofort auch der neue Cheftrainer, Schwarz nur noch Assistent - und aktuell im Übrigen erkältet. Offensichtlich war der 46-Jährige so verschnupft gewesen, dass er die Nase voll hatte. Wenige Tage später wurde für ihn dann ein neuer Job kreiert, "Assistent der Leihspieler", von denen es in der Jugend des FC Bayern derzeit einige gibt. De facto dürfte überall in der Branche bekannt gewesen sein: Danny Schwarz ist auf dem Markt.

Am Mittwochmorgen gaben die Würzburger Kickers dann die Verpflichtung bekannt. "Nach intensiven Gesprächen glauben wir, dass Danny die beste Wahl ist, die Mannschaft schnell in die Erfolgsspur zurückbringen zu können", sagte Kickers-Vorstandschef Christian Jäger. Als Assistenztrainer hat Schwarz übrigens seinen langjährigen Weggefährten als Spieler, Benny Schwarz, vorgestellt (die beiden sind nicht verwandt oder verschwägert). In diesem Zusammenhang gab der Chefcoach auch bekannt, dass Benny Schwarz als Juniorentrainer des TSV 1860 München kürzlich einmal beim FC Bayern hospitiert habe.

Beim Drittliga-Abstieg mit dem FCB II musste Schwarz gewagte Umstellungen nach außen moderieren

"Ich freue mich einfach, wieder auf dem Platz zu stehen, direkt mit den Jungs zu arbeiten, das ist einfach mein Ding", sagte Danny Schwarz bei seiner Vorstellung. Der Sprung in den Profifußball war für ihn der nächste logische Schritt, nach dem Erhalt der Fußballlehrer-Lizenz und insgesamt neun Jahren in der Nachwuchsarbeit des Rekordmeisters. Dabei hat er zwar überwiegend erfolgreiche Phasen durchlebt. So übernahm der damalige U16-Coach im März 2017 auch einmal die U23, als Heiko Vogel gehen musste, und verlor bis zum Saisonende kein Spiel mehr. Allerdings musste das Duo Schwarz/Demichelis eben auch den Abstieg aus der dritten Liga im vergangenen Mai verantworten. Damals hatten sie ebenfalls kurzfristig die Mannschaft übernommen und im Abstiegskampf überraschend viele taktische Experimente gewagt. Schwarz hatte diese nach außen moderieren müssen - ob die teils recht gewagten System- und Personalumstellungen komplett seine Idee gewesen waren, war nicht restlos aufzuklären.

Der Großteil der Länderspielpause ist bereits vorbei, Schwarz hat nicht viel Zeit, um die einzelnen Spieler besser kennenzulernen - die Kickers treten am Sonntag bei Aufsteiger Viktoria Berlin an. Und so möchte er die Spieler zunächst einmal auch nicht mit neuen Ideen überfrachten, ihnen höchstens "ein, zwei Handlungsoptionen mit auf den Weg geben", um dann "mittelfristig" die Mannschaft weiterzuentwickeln. "Unsere Mannschaft ist jung", sagt auch Jäger, "wir glauben, dass er das Team formen und jeden einzelnen Spieler auf das nächste Leistungslevel bringen kann."

Klar, die Eindrücke aus dem ersten Training seien sehr gut, eine Floskel. Schwarz sagt aber auch ehrlicherweise gleich dazu, dass dies kaum eine Überraschung sei: "Wenn ein neuer Trainer da ist, gibt jeder 120 Prozent." Und schickt nach: "Ein Trainerwechsel heißt immer auch ein Stück weit, dass die Mannschaft in der Pflicht steht". Er scheint erst einmal vor allem darauf Wert zu legen, dass diese Einstellung erhalten bleibt.