In Unterhaching arbeiten sie eine imaginäre Liste ab, Würzburg vergisst allmählich Bernd Hollerbach - und 1860 spielt in Köllner-Trance: Wer steigt auf in die zweite Liga?

Es ist gerade oft die Rede davon, die dritte Liga im deutschen Fußballbetrieb sei "verrückt". Wer so etwas sagt, meint, sie sei auf absonderliche, auffällige Weise ungewöhnlich. Weil es sich kaum prognostizieren lässt, wie eine Partie ausgehen wird. Tatsächlich ist der Wettbewerb sehr ausgeglichen. Gerade einmal zwölf Pünktchen trennen den Tabellenersten MSV Duisburg nach 26 Spieltagen vom Tabellen-16. Viktoria Köln, der gerade so nicht absteigt. Alle bayerischen Klubs sind noch im Rennen um den Aufstieg. Vier in der Realität, einer nur in der Fantasie. Ein Überblick:

Warum steigt der Klub auf?

Schritt für Schritt schafft Präsident Manfred Schwabl die Voraussetzungen dafür, dass seine Spielvereinigung schon bald die ungeliebte dritte Liga verlassen kann und wieder heranrückt an die üppig mit Fernsehgeldern gefüllten Fleischtöpfe: Ausgliederung der Lizenzspielerabteilung, Börsengang, zuletzt die Übernahme des Stadions von der Gemeinde Unterhaching - in Haching arbeitet man eine imaginäre Liste ab. Und getreu seinem Motto, "in Steine und Beine" zu investieren, hat Schwabl zugleich in den vergangenen beiden Transferperioden den Kader vor allem in der Breite besser aufgestellt. Nun seien die Spieler gefragt, so Schwabl. Und die sind schwer zu schlagen, nur vier Niederlagen musste man bisher einstecken. Dazu kommen elf Remis, sollte jetzt mal eine Serie von drei, vier Siegen am Stück folgen, ist die Elf von Trainer Claus Schromm bestimmt nicht mehr zu stoppen. Der Coach selbst gibt die Parole aus: "Wer von den Aufstiegsaspiranten in der kommenden englischen Woche Mitte März neun Punkte holt, ist womöglich schon durch."

Warum steigt der Klub nicht auf?

Bei der SpVgg legen sie besonders großen Wert auf die charakterliche Integrität der Spieler. Dass der ganze Kader manchmal wirkt wie eine brave Jungsclique, die höchstens mal im Mallorca-Urlaub die Sau rauslässt, ist einerseits sympathisch und für den Klub imagefördernd. Allerdings drängt sich die Frage auf, ob diese Ansammlung freundlicher junger Männer womöglich zu nett sein könnte, um das Ding am Ende zu wuppen. Killerinstinkt ist die Sache der Rot-Blauen eher nicht - und wenn sie dann mal die Chance haben, der Konkurrenz ordentlich einen vor den Latz zu knallen, dann überdrehen sie - wie eben zuletzt bei der 0:1-Pleite gegen die Bayern, als man in der ersten Halbzeit total verkrampfte und es verpasste, zumindest vorübergehend die Tabellenspitze zu übernehmen. "Wir wollten zu viel", sagt Coach Schromm im Rückblick. Locker bleiben, müsse das Motto sein. Wie beim Mallorca-Männerausflug.

SpVgg Unterhaching (2. Platz, 44 Punkte)

FC Ingolstadt (5. Platz, 41 Punkte)

Würzburger Kickers (7. Platz, 40 Punkte)

TSV 1860 München ( 8. Platz, 39 Punkte)

Warum steigt der Klub auf?

In Ingolstadt beantwortet diese Frage ja schon ein ehernes Gesetz: Wenn der FC Ingolstadt 04 schon in die dritte Fußball-Liga absteigt, dann steigt er gleich wieder auf. 2009 mussten die Oberbayern schon einmal in Liga drei runter. In der folgenden punktemäßig ähnlich mittelprächtigen Saison wie der aktuellen (64 Zähler nach 38 Spielen) schaffte es der FCI auf den Relegationsrang drei. Anschließend gewann er gegen Hansa Rostock die beiden Partien um einen Zweitliga-Platz. Und sogar jetzt, nach der vierten Niederlage nacheinander und dem dritten Spiel ohne eigenen Treffer in Serie, ist Trainer Jeff Saibene wohlgemut: Vieles habe ihm gefallen beim 0:1 gegen den abstiegsbedrohten Klub Viktoria Köln, es fehle lediglich "das letzte Quäntchen Glück". Vielleicht fährt es ja am Sonntag zum Auswärtsspiel nach Halle mit.

FC Bayern II (9. Platz, 38 Punkte)

Warum steigt der Klub nicht auf?

Mit den Gesetzen ist es ja so eine Sache. Die Ingolstädter versuchen sich statt am Aufsteigergesetz seit Wochen eher an "Murphy's Law": "Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen." Mit genau einer Torchance bezwangen die Kölner die Ingolstädter 1:0. Letztere mühten sich zwar, trafen im Angriff aber regelmäßig die falsche Entscheidung. Zum vierten Mal nacheinander trotteten sie am Sonntag in der Liga als Verlierer vom Platz. Nur weil sich gerade auch die Konkurrenz schwer tut, sind sie als Fünfter noch in Reichweite zu den Aufstiegsrängen. Tags darauf schlugen die Ingolstädter in ihrem Ärger dann den souveränen Regionalliga-Tabellenführer Türkgücü München 3:1, es war die erhoffte Leistungssteigerung. In einem Freundschaftsspiel.

Warum steigt der Klub auf?

Vielleicht hilft ein Blick ins Archiv: Vor knapp vier Jahren hatten die Kickers nach 26 Spielen nicht nur sechs Punkte weniger als derzeit - sie hatten auch neun Punkte Rückstand auf die Aufstiegsplätze. Weil an der Seitenlinie aber ein gewisser Bernd Hollerbach der Mannschaft mit seiner unnachahmlichen Art Beine machte, setzten die Kickers zu einer Aufholjagd an, die jetzt, im März 2020, überhaupt nicht unnachahmlich wirkt. Seinerzeit ergötzten sich die Würzburger nach Jahren des Siechtums daran, den Platz mit Mannschaften wie Hansa Rostock teilen zu dürfen - jetzt haben sie nur drei Punkte Rückstand auf Rang drei und überhaupt keine Lust mehr, den Platz mit Rostock zu teilen. Im Klub machen sie keinen Hehl aus ihren grundsätzlichen Ambitionen. Die Kickers wollen schon bald Mannschaften wie dem 1. FC Nürnberg gegenüberstehen, doch Trainer Michael Schiele sagt nur, obwohl kein Drittligist im Dezember, Januar und Februar so viele Punkte geholt hat wie seine Mannschaft: "Wir haben einen kleinen Lauf, aber das ist eine Momentaufnahme." Eine, die nun schon drei Monate anhält. Ohnehin hat Schiele in bislang exakt hundert Spielen als Würzburger Trainer 175 Punkte geholt. Wer war noch mal gleich Hollerbach?

Warum steigt der Klub nicht auf?

Die Kickers haben in dieser Saison noch kein einziges Mal drei Spiele nacheinander gewonnen. Es ist also klar, was nach den Siegen gegen Eintracht Braunschweig (3:1) und in Zwickau (2:1) an diesem Samstag gegen Waldhof Mannheim passiert: Die Kickers gewinnen nicht - und dann ist Nürnberg in Sachen Fußball noch weiter entfernt als geografisch. Die Fans machen sich ohnehin nichts aus hochklassigem Sport. In Zwickau haben sie ein Spruchband entrollt, auf dem zu lesen war: "Lieber Liga 3 mit Micha als Champions League mit Felix". Im Zweifel also Schiele statt Magath - das ist die Botschaft. Und wer nicht will, der hat schon.

Warum steigt der Klub auf?

Michael Köllner kennt diese Situation ja ein bisschen. Da kommt er als neuer Trainer zu einem darbenden Klub, sein Job ist eigentlich nur, den Abstieg zu verhindern. Und was macht Köllner? Schießt völlig übers Ziel hinaus und führt den Klub eine Liga nach oben. Besagter Klub war der Club, also der 1. FC Nürnberg im Jahr 2018. Zugegeben: damals benötigte Köllner eineinhalb Saisons für den Erfolg. Und das erklärt auch ein bisschen, warum Köllner, seit er in München ist, immer nur davon redet, den Abstieg verhindern zu wollen. Solange seine Spieler auf diese Mutter aller Psychotricks reinfallen und konstant weiterpunkten, ist alles fein. Irgendwann wachen sie vielleicht auf aus der Köllner-Trance und schwupps! Sind sie wieder in der zweiten Liga. Köllner hat ein Punkteziel von 46 ausgegeben, um den Abstieg in die dritte Liga zu verhindern, das galt nach sechs Spielen ohne Niederlage in Serie, nach acht, nach zehn - und das gilt auch jetzt noch, nach 13 niederlagenlosen Spielen nacheinander. Dass die Münchner am Samstag beim Tabellenletzten Jena antreten, schadet sicher nicht. Und "wenn dann der Aufstieg kommt, ist es natürlich klar, dass wir uns darüber freuen", sagt Geschäftsführer Michael Scharold. Man müsste halt nur noch sehen, ob sich auch die DFL und die Anwohner des Grünwalder Stadions freuen: Zweitligatauglich ist die Spielstätte bekanntlich nicht.

Warum steigt der Klub nicht auf?

Befände sich der TSV 1860 noch immer in der zweiten Liga wie in den Jahren zwischen 2004 und 2017, so wäre die Antwort auf die Frage allseits bekannt: Weil es halt so ist! Aber warum sollte der Löwe nicht den Weg zurück in seine gute, alte Höhle finden? Wenn, dann nur deshalb, weil die Spieler doch noch aus der Köllner-Trance aufwachen. Oder weil Sascha Mölders, der mit 34 Jahren die Saison seines Lebens spielt, wenige Spieltage vor Saisonende bekannt gibt, dass er doch nicht verlängert. Denn dann wird nur noch geheult an der Grünwalder Straße.

Warum steigt der Klub nicht auf?

Diese Mannschaft sei "zu schnell für die Liga", das hatte Unterhachings Trainer Claus Schromm über den FC Bayern II gesagt. Und er ist nicht der Einzige, der einem Großteil dieses Kaders Zweitliga-Tauglichkeit bescheinigt. Spätestens seit der Rückrunde rufen die Talente ihr Potenzial ab, sie sind das erfolgreichste Team des Jahres. Das Problem ist nur: Aufsteigen darf die Mannschaft nicht, weil zwischen Erst- und Zweitvertretung eines Profiklubs immer eine Liga dazwischen liegen muss. Gut möglich, dass einige der Spieler kommende Saison in der zweiten Liga unterkommen.