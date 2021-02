Im winterlichen Grünwalder Stadion ärgert sich der FSV Zwickau über einen Mangel an roter Farbe. Der attackierte FC Bayern kann aber gar nichts für das Malheur.

Von Christoph Leischwitz

Im Nachhinein dürften sich die Gäste vom FSV Zwickau gar nicht darüber gefreut haben, dass am Mittwochabend das Drittligaspiel beim FC Bayern II doch noch einmal angepfiffen wurde - die Bayern gewannen 3:2, zwei Zwickauer Eigentore hatten dazu entscheidend beigetragen. Vor der zweiten Halbzeit stand das Spiel lange Zeit, sozusagen, auf der Schippe: Weil die Schiedsrichter wegen des starken Schneefalls die Linien nicht mehr sehen konnten, mussten diese freigeschoben und nachgezogen werden. Nicht nur die Zwickauer wunderten sich, warum keine rote Linienfarbe zur Verfügung stand, einen orangefarbenen Ball gab es ja auch. FSV-Trainer Joe Enochs sagte nach dem Spiel: "Wenn die hier keine rote Farbe haben nach dem Wetterbericht, dann können wir das nächste Mal aus Zwickau welche für die Bayern mitbringen."

Die Bayern freilich waren der falsche Adressat, es handelt sich ja um ein städtisches Stadion. "Nächstes Mal haben wir welche", sagt Greenkeeper Günther Kaiser auf Nachfrage. Er weist allerdings darauf hin, dass man normalerweise wirklich keine benötige, weil der Rasen dank der eingebauten Heizung grundsätzlich schneefrei sei. Diesmal habe es sich um eine extreme Wetterlage gehandelt: Vor dem Spiel war der Rasen noch grün, zusätzlich zum dichten Schneetreiben während der ersten Hälfte seien die Temperaturen rasant gesunken. Kaiser glaubt, dass deshalb auch rote Farbe wenig am Problem geändert hätte: Auch diese wäre schon bald überdeckt gewesen. Am Samstag (1860 München) und Montag (Türkgücü) stehen die nächsten Spiele an, diese seien, Stand Donnerstag, aufgrund der Wetterlage oder der Begebenheit des Platzes nicht gefährdet.