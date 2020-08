Von Johannes Aumüller, Sisteron/Frankfurt

Manchmal sind die Streckenplaner der Tour de France gegenüber den klassischen Sprintern gemein. Der diesjährige Parcours ist ohnehin sehr schwer, und zudem gibt es solche Abschnitte wie den von Nizza nach Sisteron am Montag: Als "Flachetappe" war der dritte Tour-Part offiziell deklariert worden, dabei waren auf den 198 Kilometern immerhin 3000 Höhenmeter zu überwinden. Da war es keine Zwangsläufigkeit, dass es zu einem Sprint kommen würden. Doch der Rennverlauf gestaltete sich ganz im Sinn der schnellen Männer. Die Solo-Flucht des Franzosen Jérôme Cousin endete rechtzeitig vor dem Ziel, und damit ergab sich die Gelegenheit für einen Sprint, den der Australier Caleb Ewan (Lotto-Soudal) mit einem bemerkenswerten Fahrtweg gewann: Im Slalomstil umkurvte er die Konkurrenz (rechts Cees Bol), kam ganz nahe an die Bande und siegte vor dem Iren Sam Bennett und dem Italiener Giacomo Nizzolo.

Die deutschen Fahrer landeten, wie schon beim ersten Sprint am Samstag in Nizza, nicht auf den vorderen Positionen. Der beste war Jonas Koch (CCC) auf Platz 13. Der normalerweise stärkste deutsche Sprinter André Greipel (Israel Start-Up Nation) ist nach den Folgen eines Sturzes aus der Auftaktetappe, nach der er mit vier Stichen am Bein genäht werden musste, noch angeschlagen. "An Sprinten ist momentan nicht zu denken. Ich muss sehen, dass ich ins Ziel komme", sagte er. Podiumsanwärter Emanuel Buchmann (Bora) erreichte das Ziel mit dem Gelb-Träger Julian Alaphilippe und allen anderen Klassementfahrern mit dem Hauptfeld.