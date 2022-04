Interview von Friederike Hoppe, Hamburg

Der Weg in den Boxsport war für Diana Drews-Milani, 44, nicht leicht. Sie hatte mit dem Vater in den Neunzigerjahren die großen Kämpfe geschaut, aber sonst war niemand aus der Familie oder dem Freundeskreis mit dem Sport verbunden. Also beschloss die damals 16-Jährige, es einfach in der Box-Kneipe "Zur Ritze" auf Sankt Pauli zu versuchen. Auf den Bildschirmen liefen Pornos, die Leute saßen vor ihrem Bier, unten war der Boxclub.