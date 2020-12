Totilas ist tot. Das teuerste Dressurpferd der Welt wurde 20 Jahre alt, es erlag am späten Montagabend den Folgen einer Kolik. Unter der Führung von Edward Gal brach der Hengst 2009 alle Rekorde. Totilas war das erste Pferd, das für eine Grand-Prix-Kür über 90 Prozentpunkte erhielt. Ein Jahr später schraubte Totilas in London die Bestmarke auf 92,30 Prozent. Für geschätzte zehn Millionen Euro holte Paul Schockemöhle den Rappen später nach Deutschland. Die deutsche Vorherrschaft in der Dressur sollte auf Jahre gesichert werden. Weitere Erfolge aber blieben aus, seinen letzten Auftritt hatte Totilas 2015 bei der EM in Aachen. Danach wurde er Deckhengst.