Mit der erfahrenen Stute Zaire-E ist Selina Söder ein idealer Einstieg in die Königsklasse der Dressur geglückt. Beim ersten gemeinsamen Turnierauftritt im österreichischen Stadl-Paura wurde die 21-jährige Dressurreiterin am Freitag in der Intermediaire II mit 71,447 Prozent knapp hinter Raphael Netz mit dem erst elfjährigen Exclusive BB (71,667 Prozent) Zweite. Am Samstag im Grand Prix siegte Söder mit 71,899 Prozent sogar knapp vor dem U25-Europameister, der im Stall Werndl als Bereiter angestellt ist. Die 17-jährige Zaire-E, mit Jessica von Bredow-Werndl lange unter den Top Ten der Weltrangliste, steht der Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erst seit zwei Monaten als Lehrpferd zur Verfügung. Die Doppel-Olympiasiegerin trainiert das neue Paar.