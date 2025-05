Mannschafts-Olympiasiegerin Dorothee Schneider hat die Kür der Dressurreiter beim Maimarkt-Turnier in Mannheim gewonnen. Auf Dayman setzte sich die 56-Jährige aus Framersheim vor der Konkurrenz durch. Die beiden erhielten 76,085 Prozentpunkte. Bereits den Grand Prix hatte die Goldmedaillengewinnerin von Rio de Janeiro 2016 für sich entschieden – allerdings auf First Romance.Hinter Schneider landeten die für Luxemburg startende Fie Christine Skarsoe auf Imperador Dos Cedros (75,205 Prozent) sowie Carla Aeberhard aus der Schweiz mit Delioh (71,225 Prozent). Der letzte Maimarkt-Höhepunkt der Dressurreiter fand anders als die anderen Prüfungen im Reitstadion statt. „So können wir etwas für den Sport tun und ihn einem breiteren Publikum zeigen“, hatte Turnierchef Peter Hofmann erklärt. Isabell Werth hatte ihren geplanten Start in Mannheim abgesagt. Als Grund gab sie ein geschwollenes Hinterbein bei ihrer Olympia-Stute Wendy de Fontaine an.