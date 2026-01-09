Der plötzliche Tod ihres Wallachs Diallo trifft die Dressur-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl hart – und wird ihre Rückkehr ins WM-Team erschweren. Denn Spitzenpferde dieser Güte sind rar. Anders als bisher vermutet, ist das Pferd aber offenbar nicht am Bornavirus gestorben.

„Nach bisherigem Kenntnisstand können nun alle regional relevanten Viren (auch Bornavirus!) ausgeschlossen werden“, teilte Bredow-Werndl auf ihrer Instagramplattform mit. „Nach Ausschluss weiterer Differentialdiagnosen ist eine unvorhersehbare Krankheitsursache, wie beispielsweise ein Infarkt im Gehirn eine mögliche Ursache“, so Bredow-Wendl weiter. Der zehnjährige Hannoveraner Wallach starb vor wenigen Tagen plötzlich an einer rätselhaften Krankheit.