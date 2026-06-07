Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth hat ihrer unglaublichen Titelsammlung auch ohne Spitzenpferd Wendy den 20. deutschen Meistertitel hinzugefügt. In der abschließenden Kür der nationalen Titelkämpfe am Sonntag in Balve war die Dressurikone auch mit ihrer „Zweitbesetzung“ Viva Gold nicht zu stoppen. Mit insgesamt 83,650 Prozentpunkten setzte sich die 56-Jährige deutlich gegen Semmieke Rothenberger (80,880) mit Farrington und Raphael Netz mit Great Escape Camelot (79,030) durch.