Die besten Dressurreiterinnen gewinnen inzwischen nicht nur Medaillen, sie bilden ihre Pferde auch selbst aus - mit Erfolg: Beim Weltcup-Finale in Nebraska treten 16 Frauen und ein Mann an.

Von Gabriele Pochhammer

Der Unterschied zwischen einem Dax-Vorstand und einer Dressurprüfung ist nicht zu übersehen. Im ersten Fall sitzt auf fast jedem Stuhl ein Mann, in nahezu jedem Dressursattel dafür eine Frau. Gleichstellung hat viele Gesichter, und die Klagen der Frauen, die zu wenig beachtet werden, zu wenig verdienen und zu selten Top-Jobs innehaben, sind in vielen Sportarten berechtigt. Im Reitsport, neben Segeln eine der beiden olympischen Sportarten, in denen alle Geschlechter direkt gegeneinander antreten, ist es oft umgekehrt, vor allem in der Dressur; da braucht es, überspitzt gesagt, fast schon eine Männerquote.

16 Frauen und ein Mann, der US-Amerikaner Steffen Peters, messen sich von Mittwoch an in Omaha im US-Staat Nebraska beim Weltcup-Finale. Angereist sind die Titelverteidigerin, die nach ihrer Babypause mühelos wieder eingestiegene Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera, die fünffache Weltcup-Siegerin Isabell Werth mit Quantaz sowie Ingrid Klimke, hochdekorierte Vielseitigkeitsreiterin, mit Franziskus. Es fehlt nur die derzeitige Nummer eins der Weltrangliste, die Britin Charlotte Fry auf Glamourdale. Der Hengst, Weltmeister von 2022, hat keine Zeit: Jetzt ist gerade Hochsaison im Zuchtgeschäft, und die 2200 Euro für die Geburt eines lebenden Fohlens sind schneller verdient als mit Piaffen und Pirouetten im Dressurviereck.

Eine gute Portion Taktik wird bei Frys Entscheidung auch dabei sein, denn die Spitzenpaare in der Dressur gehen sich vor Championaten gerne weiträumig aus dem Weg, das hat Tradition. So wird das Duell der beiden Top-Pferde, Glamourdale und der seit 20 Prüfungen ungeschlagenen Dalera, vielleicht bis zur Europameisterschaft in Riesenbeck vom 4. bis 10. September vertagt.

Die genannten Reiterinnen sind allesamt Profis, die ihre Pferde selbst ausbilden, oft von Anfang an. Ein Trainer hilft höchstens vom Boden aus. Das war nicht immer so. Über Jahrhunderte galten Frauen als zu schwach und unfähig, ihr Ross selbst zu bändigen. Bereiter und Stallmeister übernahmen das Training. Die meist aus höheren Kreisen stammende Reiterin ließ sich dann gewissermaßen in den warmen Sattel gleiten - und zwar bis Anfang des 20. Jahrhunderts in den Seitsitz. Dieser Damensattel sah elegant aus, schränkte aber die Einwirkung auf das Pferd ein.

Eine, die sich schon früh dem Diktat der Schicklichkeit widersetzte, war die österreichische Kaiserin Sisi: nach Zeitzeugen eine verwegene kompetente Reiterin, vielleicht die beste ihrer Zeit. Es wird berichtet, dass sie sich gern rittlings in den Sattel setzte wie die Männer, aber nur, wenn keiner guckte, schon gar nicht der kaiserliche Ehemann.

Das Prinzip "warmer Sattel" hielt bis weit ins 20. Jahrhundert. Von 1952 an durften Frauen olympisch reiten, zunächst nur in der Dressur. Vom Beginn an eroberten sie das Podium. Fast hinter allen standen Berufsreiter, die die Pferde ausbildeten, sie oft auch auf dem Vorbereitungsplatz noch einmal erkennbar in die Mangel nahmen, als wollten sie zeigen, wer der wahre Chef und wer die Beifahrerin ist. Berufsreiter durften damals - wegen des Amateurparagrafen - weder bei Championaten noch bei Olympischen Spielen reiten, mussten sich also über ihre Schüler profilieren.

Das änderte sich erst, als eine neue Regel besagte, dass die Pferde auf dem Turniergelände nur von denjenigen geritten werden durften, die auch in der Prüfung im Sattel saßen. Den Vormarsch der Frauen konnte das nicht aufhalten: Seit 1972 ist nur einmal ein Mann Dressur-Olympiasieger geworden, 1984 Reiner Klimke auf Ahlerich. Ihm stehen bis 2021 elf olympisch gekrönte Frauen gegenüber.

Die heutige Bundestrainerin Monica Theodorescu war eine jener Athletinnen, die schon aufs Selberreiten setzen, als andere sich noch die Pferde von Profis ausbilden ließen. Theodorescu, Tochter erfolgreicher Reiter, hatte ihre größten Erfolge in den 1980er- und 1990er-Jahren mit Pferden wie Ganimedes und Grunox und gehört zur ersten Generation von Reiterinnen, die zeigen wollten, dass selber ausbilden am meisten Spaß macht.

Detailansicht öffnen "Früher war Leistungsreitsport vielleicht eher eine Männersache": Bundestrainerin Monica Theodorescu. (Foto: Elmar Kremser/Sven Simon/Imago)

"Ganimedes hat meine Mutter dreijährig angeritten, dann habe ich ihn übernommen", erzählt sie: "Mein Vater hat nicht ein einziges Mal auf Ganimedes gesessen. Das war vielleicht nicht schlau von mir, sonst hätte er sicherlich besser piaffieren gelernt." Monica Theodorescu wusste schon als junges Mädchen, was sie wollte. "Ich bin ja quasi im Stall groß geworden. Es gab Mamis Pferde, Papis Pferde und irgendwann meine Pferde. Und da durfte keiner ran, das wollte ich alles selbst machen." Theodorescu ist diese Partnerschaft immer wichtig gewesen, auch im Stall. "Das war vielleicht ein bisschen spleenig", sagt sie.

Hat man die Frauen früher einfach unterschätzt? "Möglicherweise", sagt Theodorescu. "Früher war Leistungsreitsport vielleicht eher eine Männersache. Das kam schon aus der Kavallerie heraus." Bei ihrer Mutter, Inge Theodorescu, sei das anders gewesen: "Sie hat immer ihre Pferde selbst geritten." Als Inge Theodorescu in erster Ehe mit Hans Günter Winkler verheiratet war, hat sie mit der diffizilen "Wunderstute" Halla dressurmäßig gearbeitet - damals ein umgekehrtes Rollenbild.

Die Pferde sind dank einer gezielten Zucht in den vergangenen Jahren feiner und sensibler geworden. Sie brauchen also weniger Kraft. "Aber anstrengend", sagt Monica Theodorescu, "ist das Reiten. So oder so." Wer drei oder vier Pferde auf dem Turnier hat oder zu Hause mit acht oder mehr Pferden arbeitet, weiß, was er getan hat. Davon können Reiterinnen wie Jessica von Bredow-Werndl oder Isabell Werth berichten. Und das gilt auch für die höheren Töchter mit den Millionenpferden. "Wir scheuen die Anstrengung nicht", sagt die Bundestrainerin.