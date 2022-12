Wie erreicht man als Reiter die perfekte Übereinkunft mit seinem Pferd? Die Doppel-Olympiasiegerin über intelligentes Training, Trennungsschmerz während der Schwangerschaft - und den Grund, warum sie Pferden so gerne ins Auge schaut.

Interview von Gabriele Pochhammer

In Aubenhausen bei Tuntenhausen, südlich von München, kommt man nicht einfach vorbei, da muss man hinfahren. In Sichtweite der Alpen lebt Jessica von Bredow-Werndl, 36, die Dressur-Olympiasiegerin von Tokio 2021, mit 50 Pferden, der Großfamilie (Mann, Kinder, Eltern, Bruder, Schwägerin, Nichten) und zweieinhalb Dutzend Angestellten. Alle wohnen in verschiedenen Gebäuden, ländlich aber modern. Zwei Reithallen, zwei Reitplätze, mehrere Stalltrakte und 14 Hektar eingezäunte Koppeln signalisieren: Hier ist gut Pferd sein. Der Tag der Chefin ist durchgetaktet: Nach dem Morgenritt und dem gemeinsamen Frühstück mit dem Team hat sie zwei Stunden Zeit für ein SZ-Gespräch, ehe die Kinder Moritz, 5, und Ella, vier Monate, wieder ihr Recht einfordern.