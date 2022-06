Von Gabriele Pochhammer

Seit Jahrzehnten führt an deutschen Dressurreitern im Wettkampf kaum ein Weg vorbei. Wer sich gegen die starke Konkurrenz im eigenen Land ins Team gekämpft hat, der weiß, dass er vom Championat, ob Olympische Spiele, Welt- oder Europameisterschaften, so gut wie sicher mit einer Medaille im Gepäck zurückkommt. Meistens aus Gold.

Doch jetzt könnte schwer werden. Für die Weltmeisterschaft in Herning im August mussten die Deutschen den dänischen Dressurreitern die Favoritenrolle überlassen. Denn den Dressurköniginnen sind gewissermaßen drei Zacken aus der Krone gefallen: Die drei besten Pferde der letzten Jahre sind nicht dabei. Weihegold und Bella Rose, die Medaillenpferde von Isabell Werth, sind in sportliche Rente gegangen, Weihegold wird weiterhin in der Zucht eingesetzt, Bella Rose wird beim CHIO Aachen Ehrengast auf ihrer eigenen Abschiedsparty sein, bevor sich die Koppeltore für sie öffnen. Auch die Trakehnerstute Dalera ist in den Kulissen verschwunden, allerdings nur vorübergehend. Denn ihre Reiterin, Olympiasiegerin und Europameisterin Jessica von Bredow-Werndl, meldete sich in die Babypause ab, das Kind wird im August erwartet. Noch dreht Bredow-Werndl jeden Tag ein paar Schrittrunden mit Dalera. Und wenige Wochen nach der Geburt will sie schon wieder im Sattel sitzen, aber dann ist die WM vorbei.

Dorothee Schneiders Pferd Showtime hat "gechillt", sagt die deutsche Meisterin

Für Herning muss das Dressur-Quartett nun neu zusammengesetzt werden. Bundestrainerin Monica Theodorescu gibt sich gelassen. "Wir müssen sehen, was wir haben, und das Beste draus machen." Die internationale Konkurrenz - die dänischen Reiterinnen wurden bei ihrem nationalen Championat mit Höchstnoten bedacht - schaut sie sich gar nicht erst an, das schont die Nerven.

Angeführt wird das Team von Dorothee Schneider und dem statiösen Showtime, der Grand Prix und Special am Wochenende in Balve souverän gewann, Schneider wurde deutsche Meisterin im Grand Prix Special. Allerdings hat Showtime immer wieder lange pausiert, die deutsche Dressur-Meisterschaft war der erste Auftritt seit dem Mannschaftsgold von Tokio im August 2021. "Er hat in den letzten Monaten vor allem gechillt", sagt Schneider. "Und eine kleine Verletzung auskuriert," fügt sie auf Nachfragen hinzu. Schonung ist also noch angesagt, der Braune befände sich noch in der "Aufbauphase", sagte Bundestrainerin Monica Theodorescu. Er musste deswegen am Sonntag in der Kür nicht mehr starten, Schneider ritt ihr Zweipferd Faustus. Auch beim CHIO Aachen in drei Wochen darf Showtime einen Sonderweg gehen, muss nicht in den drei Mannschaftsprüfungen starten, sondern nur in zwei anderen Prüfungen. Hauptsache, er ist im August fit und gesund. Dann hat er die Chance, aus Daleras Schatten heraus zu traben.

Isabell Werths reitet mit Quantas zur WM - vielleicht zur Klängen von Bonnie Tyler

Der WM-Start von Isabell Werth ist auch ohne ihre beiden Erfolgsstuten nicht gefährdet - kein Teamchef der Welt würde ohne Not auf die routinierteste und erfolgreichste Dressurreiterin aller Zeiten verzichten. In Herning soll ihr der zwölfjährige Quantas zum Erfolg verhelfen, mit dem sie am Sonntag deutsche Kürmeisterin wurde. Kein spektakuläres Pferd, das aber alles kann, wenn es will. Im Grand Prix Special verpatzte Quantas die Fliegenden Galoppwechsel. Nur jemand wie Isabell Werth gewinnt damit noch eine Bronzemedaille, worüber sie am Ende selbst erstaunt wirkte. Für Herning soll Quantaz eine neue Kür bekommen, die alte zum britischen Ohrwurm "Pomp and Circumstances" hat Werth seit 25 Jahren bei vier verschiedenen Pferden geritten. Dann kann auch mal was Neues her, im Gespräch ist Bonnie Tyler.

Zum Aachener Dressurteam gehört auch Fredrik Wandres. Der Profi ist bei Luxuspferdehändler Ulrich Kasselmann in Hagen angestellt und hat sich in den letzten beiden Jahren konsquent nach oben gearbeitet. Mit Duke of Britain, den er bekam, weil seine Reiterin mit dem frechen Fuchs nicht fertig wurde. Er zeigte in Balve die besten Piaffen. Ein solides Ergebnis erhofft sich Monica Theodorescu auch von Ingrid Klimke, hochdekorierte Vielseitigkeitsreiterin, zweimal Olympiagold mit dem Team. Sie ist zum ersten Mal mit dem 14-jährigen Hengst Franziskus im Aachener Dressurteam. Dort muss sie den fliegenden Wechsel von Pferd zu Pferd vorführen, denn zeitgleich mit der Geländeprüfung, wo sie ebenfalls als WM-Kandidatin antritt, läuft der Grand Prix Special.

Einer profitiert von der Schwangerschaft der Olympiasiegerin besonders: ihr Bruder Benjamin Werndl mit Famoso, der in Balve zweimal knapp eine Bronzemedaille verpasste und jetzt fürs Aachen-Team nominiert wurde. Er hat einen guten Coach im eigenen Stall: Schwester Jessica stand in Balve auf dem Abreiteplatz und gab Tipps. Offenbar genau die richtigen.