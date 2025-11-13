Es ist erschreckend, mit welcher Chuzpe und Dreistigkeit die Akteure des Springsports alles daransetzen, möglichst bald aus dem olympischen Programm zu verschwinden. Oder sollte man es Dummheit und Ignoranz nennen, mit denen sie viel vom Wohl ihrer Pferde reden, aber offenbar zu wenig dafür tun?
MeinungReiten:Der nächste Pferde-Eklat – haben die Reiter den Schuss nicht gehört?
Kommentar von Gabriele Pochhammer
Lesezeit: 2 Min.
Olympiasieger Christian Kukuk reitet sein Pferd mit Schlaufzügen – eine höchst umstrittene Technik. Die Bilder wiegen schwer, denn der Sport steht längst unter Beobachtung.
Umstrittene Regeländerung im Reitsport:„Blut hat im Pferdesport nichts zu suchen“
Der Reitweltverband lockert die „Blutregel“ im Springen: Künftig können auch verwundete Pferde im Wettbewerb bleiben. Der Aufschrei ist groß – und warum sind überhaupt Sporen erlaubt, die verletzen können?
