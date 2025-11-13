Olympiasieger Christian Kukuk reitet sein Pferd mit Schlaufzügen – eine höchst umstrittene Technik. Die Bilder wiegen schwer, denn der Sport steht längst unter Beobachtung.

Es ist erschreckend, mit welcher Chuzpe und Dreistigkeit die Akteure des Springsports alles daransetzen, möglichst bald aus dem olympischen Programm zu verschwinden. Oder sollte man es Dummheit und Ignoranz nennen, mit denen sie viel vom Wohl ihrer Pferde reden, aber offenbar zu wenig dafür tun?