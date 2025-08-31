Erst der Grand Prix Special und nun auch die Kür: Der Belgier Justin Verboomen hat auf dem erst neunjährigen Hengst Zonik Plus am Sonntag auch den zweiten Einzeltitel dieser EM im französischen Crozet gewonnen. Diesmal für die beste Musikkür mit 89,964 Prozent, ganz knapp vor der Dänin Katharina Laudrup-Dufour auf der 14-jährigen Stute Freestyle (89,821). Beide Ritte waren nicht ohne Fehler, beide wiesen einen hohen Schwierigkeitsgrad auf, aber die Richter entschieden sich für den leichtfüßigen Rapphengst vor der geschmeidigen, gehorsamen Freestyle.

Der Stern von Verboomen war bereits in Aachen aufgegangen, wo der belgier Isabell Werth zweimal schlagen konnte. Die achtmalige Olympiasiegerin musste sich wie schon im Grand Prix Special mit einer Bronzemedaille zufriedengeben, obwohl die elfjährige Wendy ein ausgefeiltes Programm absolvierte mit den besten Piaffen des Tages, aber sie fabrizierte auch zwei kleine Fehler (88,064).

Frederic Wandres (Osnabrück) auf Blue Tooth wurde mit 81,171 Punkten Fünfter. Seinen hübschen Wallach hat man selten besser gesehen, sehr viel mehr Steigerung ist wohl nicht drin. Katharina Hemmer (Erwitte) auf dem 13-jährigen Hannoveraner Denoix rundete ihren ersten Championatsauftritt mit Platz elf ab. „Es war erst die fünfte Kür für uns beide, da fehlte uns etwas die Erfahrung“, sagte sie. Der leicht erregbare Fuchs verhedderte sich am Anfang der Aufgabe. Im Grand Prix Special hatte Hemmer mit Platz vier gezeigt, dass sie sich durchaus auch in Medaillennähe bewegen kann.

Schon aufgrund seiner Größe, rund 1,68 Meter Schulterhöhe, tut sich Zonik Plus mit vielen Lektionen leichter

Die Gewinner der Gold- und Silbermedaille werden den Deutschen wohl noch einige Zeit das Siegen schwer machen. Zonik Plus hat noch viele Jahre im Top-Sport vor sich, wenn nichts dazwischenkommt. Er ist bei Verboomen, seitdem er zweieinhalb Jahre alt ist, der Reiter fand ihn in einem Turnierstall in Portugal. Pferd und Reiter verkörpern die Eleganz, die man sich im Dressursport wünscht. Schon aufgrund seiner überschaubaren Größe, nur rund 1,68 Meter Schulterhöhe, tut sich Zonik Plus mit vielen Lektionen leichter als die Pferderiesen von mehr als 1,80 Meter Höhe. Freestyle der Dänin Laudrup-Dufour fehlt zwar der Charme von Zonik Plus, aber kaum ein Pferd ging in Croizet so geschmeidig und zufrieden, so bemüht, alles richtigzumachen, wie sie.

Wendy von Isabell Werth wurde Anfang des Jahres nur dosiert eingesetzt und ließ erst am Samstag wieder die Form erahnen, die ihr im vergangenen Jahr im Park von Versailles eine olympische Silbermedaille eingebracht hatte. Da hatte sie Dalera von Jessica von Bredow-Werndl als Konkurrentin, die es zu schlagen galt, jetzt sind es Zonik Plus und Freestyle. „Man spürt ja die Vibes“, sagte Werth nach ihrem Ritt, „den Wunsch nach Veränderung.“ Sie meinte: die Sehnsucht der Jury, einen neuen Star aufzubauen, ein neues Gesicht an der Spitze zu sehen. Das mag bitter und sportlich nicht immer gerecht sein, aber das Rad der Geschichte dreht sich auch in der Dressur weiter.