Die dreimalige Dressur-Olympiasiegerin Charlotte Dujardin, 39, wird infolge des Skandals um die Misshandlung ihres Pferdes für ein Jahr gesperrt. Der Reitsport-Weltverband FEI verkündete am Donnerstag das Strafmaß, Dujardin war bereits seit dem 23. Juli vorläufig suspendiert und verpasste die Olympischen Spiele in Paris. Der Britin wird „übermäßiger“ Peitscheneinsatz vorgeworfen, sie habe mit ihrem Verhalten gegen „Grundsätze des Pferdeschutzes“ verstoßen und damit auch den Sport in Verruf gebracht.Sie wurde zudem zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 10 000 Schweizer Franken (ca. 10 700 Euro) verurteilt. Die Sperre gilt rückwirkend ab dem 23. Juli, Dujardin darf an keinen Wettbewerben der FEI oder nationaler Verbände teilnehmen.