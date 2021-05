Von Martin Schneider

Der Erste, der beim FC Bayern sein Unbehagen im Bezug auf Douglas Costa äußerte, war Arjen Robben. "Tricks gehören in den Zirkus", rüffelte der Niederländer den Brasilianer im Jahr 2015 nach einem 3:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen, bei dem Costa in einer Szene seinen Gegenspieler mit einem Hackenüberkopf-Trick überwand. Robben empfand das als Respektlosigkeit.

Costa, damals frisch von Schachtjor Donezk verpflichtet, hatte damals trotzdem einen guten Start beim FC Bayern. Aber nach einer starken Hinrunde spielte er immer weniger, schließlich wurde er erst an Juventus Turin ausgeliehen und dann für die beachtliche Summe von 40 Millionen Euro verkauft. Kurz danach urteilte Uli Hoeneß vernichtend über den Brasilianer, nannte ihn "Söldner", unterstellte ihm charakterliche Schwächen und dass er einer dieser Spieler sei, die das Finanzielle in den Vordergrund rücken. "Der hat nach kürzester Zeit, obwohl die Leistungen gar nicht so gut waren, mehr Geld haben wollen", sagte Hoeneß 2018.

Umso erstaunlicher war die Rückkehr Costas in diesem Sommer, als Ersatz für den hochgeschätzten Flügelersatzspieler Ivan Perisic. Costa kam genau wie Bouna Sarr, Marc Roca und Eric-Maxim Choupo-Moting am letzten Tag des Transferfensters im Oktober. Er sorgte für ein Kuriosum, weil er bei seinem ersten Spiel gegen Bielefeld Probleme damit hatte, sich korrekt hinter die Freistoßmauer zu legen, um einen Flachschuss zu blocken.

Insgesamt spielte der Außenbahnspieler, der sich auf beide Waden einen Blitz tätowieren ließ, nur dreimal von Beginn an (abgesehen von den für den FC Bayern bedeutungslos gewordenen Gruppenspielen in der Champions League) und nie über 90 Minuten. Nach einer schwachen Vorstellung bei der Niederlage in Gladbach und einer ebenfalls wenig berauschenden Einwechslung beim Pokal-Aus in Kiel (wo er immerhin einen Elfmeter versenkte), brachte ihn Flick nur noch zweimal in der Schlussphase. Kurz darauf zog er sich einen Haarriss im Fuß zu und fehlt bis zum heutigen Tag verletzt.

Costa wird auch nicht mehr für den FC Bayern auflaufen. Wie seinem Instagram-Profil zu entnehmen ist, befindet sich der 30-Jährige in Brasilien und wird wohl zu seinem Jugendklub Gremio Porto Alegre wechseln, wie viele brasilianische Medien berichten. Dafür muss aber Juventus Turin seinen bis 2022 laufenden Vertrag noch auflösen. Eine Rückkehr erscheint dennoch unwahrscheinlich - ebenso wie die Option, dass er zum Hochstemmen der Meisterschale nochmal extra ins Flugzeug steigt, um über den Atlantik nach München zu fliegen.