Von Sebastian Fischer

Es gibt längst Bilder, die Ivan Perisic beim Jubeln im schwarz-blauen Trikot zeigen, aber das hat ihm bislang noch niemand vorgeworfen. Söldner, so werden im sich bisweilen des Militärischen bedienenden Fußballjargon ja gerne Profis genannt, die heute hier und morgen dort spielen, ohne sich daran zu stören. Im Fall von Perisic, 31, der im August noch mit dem FC Bayern die Champions League gewann und nun nach Beendigung eines Leihgeschäfts wieder für Inter Mailand aufläuft, würde man auf die Idee eher nicht kommen. In München galt er als wertvoller Musterprofi, den viele im Klub gerne weiterbeschäftigt hätten. Im Fall seines Nachfolgers war das allerdings einmal anders.

Beim FC Bayern folgte am Dienstag Teil zwei der Vorstellungsrunde jener Zugänge, deren Verpflichtung die Münchner kurz vor Transferschluss vor rund einer Woche bekanntgegeben hatten, um den Kader für eine Saison der pandemiebedingten Terminhatz zu verbreitern. Am Montag hatte Sportvorstand Hasan Salihamidzic bereits den Rechtsverteidiger Bouna Sarr und den Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting der Öffentlichkeit präsentiert, am Dienstag saß er in der Video-Pressekonferenz neben Marc Roca und Douglas Costa.

Roca, 23, ist unter anderem deshalb geholt worden, um im Mittelfeld eine Lücke zu schließen; diese entsetzliche Lücke, die der Abschied des wohl unersetzlichen Thiago zum FC Liverpool gerissen hat. Roca kann das kaum gelingen, muss es aber auch nicht - seine Verpflichtung wurde allenthalben als Schnäppchen gelobt. Die Münchner wollten ihn bereits 2019 holen, damals sollte er angeblich die festgeschriebene Ablöse von 40 Millionen Euro kosten. Diesmal soll Espanyol Barcelona, inzwischen Zweitligist, ihn für neun Millionen abgegeben haben. Salihamidzic lobte unter anderem, dass Rocas "Mentalität" zur Mannschaft passe.

Am Donnerstag könnte Costa schon im Pokal zum Einsatz kommen

Der Brasilianer Costa, 30, von 2015 bis 2017 schon mal in München und nun für ein Jahr zur Leihe von Juventus Turin zurückgekehrt, soll die Lücke schließen, die der Abschied von Perisic bedeutete. In Nationalspieler Leroy Sané kam im Sommer schon ein prominenter neuer Flügelspieler, er ist derzeit aber verletzt, was die Bedeutung von Costas Rolle unterstreicht. Er soll Flügelspieler Nummer vier im Kader sein, hinter Sané, Serge Gnabry und Kingsley Coman. Ähnlich wie bei Roca wollten die Münchner diesen Transfer schon mal realisieren, im vergangenen Winter. Damals scheiterte der Versuch aber offenbar an den finanziellen Vorstellungen in Turin.

Als es diesmal klappte, den Brasilianer zurückzuholen, kam man nicht umhin, im Archiv auf ein Zitat von Uli Hoeneß zu stoßen, inzwischen Ehrenpräsidenten des FC Bayern. "Costa hat nicht funktioniert, weil er ein ziemlicher Söldner war, der uns charakterlich nicht gefallen hat", sagte er im August 2017 der Frankenpost.

Als Salihamidzic am Dienstag nach Costas Charakter gefragt wurde, sagte er den interessanten Satz: "Natürlich haben wir nicht nur nach Charakter ausgesucht, hier wird Fußball gespielt." Er ergänzte dann aber auch, dass neben der Qualität der Neuen natürlich auch auf den Charakter geachtet worden sei, das sei auch dem Trainerteam wichtig. Und Costa selbst sagte: "Ich lebe nicht in der Vergangenheit, was passiert ist, das ärgert mich nicht. Ich glaube, das Thema ist erledigt." Er sei außerdem in drei Jahren in Italien reifer geworden. Er habe noch mehr an seinem Körper gearbeitet. Ansonsten habe er sich aber nicht so sehr verändert.

Die fußballerischen Fähigkeiten des Brasilianers sind unstrittig, er beherrscht alle Kunstformen des Dribblings auf höchstem Nieveau, den einst von Ronaldinho kultivierten "Elastico", den Okocha-Trick und den für Gegenspieler demütigendsten von allen, den rückwärts mit der Sohle gerollten Beinschuss. Salihamidzic lobte zudem Costas scharfe Flanken. All das hat er in München regelmäßig allerdings nur zu Beginn seiner ersten Schaffenszeit dargeboten, im Herbst 2015 gelangen ihm allein in seinen ersten sieben Bundesligaspielen zehn Vorlagen und ein Tor. Später wurden seine Leistungen schwankender, die Effizienz seiner Spielweise war mindestens umstritten. 2017 sagte er der Bild, er fühle sich in München "nicht komplett glücklich". Der damalige Trainer Carlo Ancelotti vermutete dahinter Kalkül von Costas Spielerberater, doch im Sommer war Costa dann tatsächlich weg, nach Turin verliehen. Im Sommer 2018 blieb er dort, gegen eine kolportierte Ablöse von 40 Millionen Euro.

Bei Juventus war Costa zuletzt kein Stammspieler mehr, in Italien warfen ihn auch Verletzungen zurück. Es ist offenbar auch sein Fitnesszustand, der in München nun verbessert werden soll. Costa müsste "topfit" sein, aber dafür werde das Trainerteam sorgen, sagte Salihamidzic. Am Dienstag absolvierte der Brasilianer nach dem Training Läufe mit Fitnesscoach Holger Broich. Am Donnerstag im DFB-Pokal gegen den Fünftligisten Düren könnte er bereits zum Einsatz kommen.

Perisic, dem Vorgänger als Back-up auf den Flügeln, gelangen in 35 Pflichtspielen acht Tore und zehn Vorlagen. Von Costa ist als Außenstürmer Nummer vier - trotz des hohen Pensums der kommenden Monate - aber vielleicht gar nicht so viel abhängig wie letzte Saison von Perisic. Auch die ablösefreie Leihe für eine Saison ist keine Hypothek. Und in der Mannschaft scheinen keine Vorbehalte zu bestehen. "An Douglas habe ich nur gute Erinnerungen", sagte Jérôme Boateng dem Kicker: "Wenn er Spaß am Fußball hat, und das glaube ich bei unserem Training und dem Trainerteam, kann er uns weiterbringen." Jemand, dem Costa an der Säbener Straße den Ball durch die Beine rollen kann, dürfte sich tatsächlich finden lassen.