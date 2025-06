Von Javier Cáceres

Aus dem Feiern kommt Désiré Doué jetzt nicht mehr heraus, und die Frage ist angeblich berechtigt, ob das so richtig nach seinem Geschmack ist. Nach dem 5:0-Sieg im Champions-League-Endspiel von München stieg in der Nacht die große Party, und tags darauf galt es, in Paris eine Siegesparade abzunehmen; am Dienstag steht Doués 20. Geburtstag an. Er wird ihn in Clairefontaine begehen, dem Trainingszentrum der französischen Nationalelf, die anderntags nach Deutschland zum Halbfinale der Nations League reist und am Donnerstag gegen Spanien antritt. Ousmane Dembélé sagte, Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps täte gut daran, ihn „im Rollstuhl“ zu erwarten. Chin chin! Aber Doué? Hat bislang den altersgerechten Verlockungen widerstanden.