Als der Deutsche Olympische Sportbund ( DOSB ) zu Wochenbeginn seinen designierten Vorstandsvorsitzenden Otto Fricke vorstellte, war nicht nur interessant, was in der entsprechenden Mitteilung stand – sondern auch, was darin nicht erwähnt wurde. Zum einen fehlten sachdienliche Hinweise auf Frickes Vorerfahrung im organisierten Sport, was allerdings keiner Unterlassung gleichkam; diese Expertise gibt es schlicht (noch) nicht. Zum anderen war da die Liste an politischen Ämtern, die der 59-jährige Jurist aus Krefeld bislang bekleidete. Fricke saß für die FDP von 2002 bis 2013 sowie von 2017 bis 2025 im Bundestag, er war deren haushaltspolitischer Sprecher, 2005 bis 2009 auch Vorsitzender des Haushaltsausschusses, dem er bis zuletzt angehörte. Bis die FDP es nicht mehr in den aktuellen Bundestag schaffte.

Einen interessanten Posten ließ der DOSB, Zufall oder nicht, in seiner Aufzählung unerwähnt: Fricke gehört nach wie vor dem Bundesvorstand der FDP an. Dies wird er auch nach dem 1. September tun, wenn er zum höchsten hauptamtlichen Mitarbeiter des organisierten Sports hierzulande aufsteigen wird. Sowohl Fricke als auch der DOSB bestätigen das auf SZ-Nachfrage; beide sehen auch kein Problem darin. Diesen Eindruck teilen sie allerdings nicht mit allen Vertretern aus dem organisierten Sport.

Der DOSB, der Dachverband des organisierten Sports mit 102 Mitgliedsorganisationen samt 28 Millionen Mitgliedschaften, äußert sich in seiner Satzung sehr ausführlich dazu, wie haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter ihre Ämter verantwortungsbewusst ausüben sollten. Gleich in der Präambel der Satzung heißt es: Der Verband „vertritt den Grundsatz religiöser und weltanschaulicher Toleranz sowie parteipolitischer Neutralität“. Später heißt es: „Ehrenamtliche Funktionsträger*innen und hauptamtliche Mitarbeiter*innen treffen ihre Entscheidungen für den DOSB unabhängig von sachfremden Überlegungen, d. h. unabhängig von persönlichen Interessen oder Vorteilen.“ Und weiter: „Auch der bloße Anschein sachfremder Überlegungen muss vermieden werden.“

Auch Michael Vesper war einst ein prominenter Politiker, legte seine Ämter aber nieder

Nun soll Fricke im DOSB nicht irgendeinen Posten übernehmen, sondern das höchste Hauptamt des Verbandes. Ihm obliegt es künftig, den DOSB strategisch und operativ zu steuern, die Abstrahleffekte sind enorm: von der Repräsentanz auf sämtlichen gesellschaftlichen Bühnen über die Olympiamannschaft bis hin etwa zur Stabsstelle für Olympiabewerbungen, die gerade prüft, mit welcher Region sich Deutschland für künftige Sommerspiele bewerben soll. Selbst im stets hochpolitischen DOSB war es in der Vergangenheit üblich, dass Würdenträger, wenn sie eine so herausstechende hauptamtliche Position übernahmen, ihre politischen Engagements aufgaben: Das galt insbesondere bei Michael Vesper, ehedem in Nordrhein-Westfalen für die Grünen Minister für Bauen und Wohnen sowie für Kultur und Sport, zuletzt noch Landtagsmitglied und -Vizepräsident. Als Vesper 2006 sein Amt antrat, verwies der DOSB sogar explizit darauf, dass der Neue sämtliche politischen Ämter niederlegen werde.

Und jetzt? Verweisen der DOSB und Otto Fricke auf Anfrage „ausdrücklich“ darauf, dass sich der designierte Vorstandschef „ehrenamtlich“ im Bundesvorstand der FDP engagiere, als Beisitzer. Es sei für ihn „selbstverständlich“, dass seine Aufgaben beim DOSB immer Vorrang haben vor seinen ehrenamtlichen Funktionen. Dass sich Mitarbeiter ehrenamtlich engagieren, wolle man auch ganz bewusst fördern, so der DOSB. Dabei achte man selbstredend darauf, dass diese Ämter „entsprechend der Good Governance Regularien des DOSB“ wahrgenommen werden.

Fricke soll den Verband eigentlich in ruhigere Gewässer lenken

Nun stimmt das natürlich: Ein ehrenamtlicher Posten als Beisitzer einer Partei, die im Bund wie auf Länderebene derzeit wenig bis gar nicht präsent ist, ist etwas anderes als ein bezahlter Ministerposten in einem Bundesland. Auch engagieren sich andere im DOSB in Parteien, Vizepräsidentin Verena Bentele etwa ist Mitglied der SPD, ihr Präsidiumskollege Jens-Peter Nettekoven sitzt sogar im Landtag Nordrhein-Westfalens sowie im Landesvorstand der CDU. Beide wirken beim DOSB allerdings im Präsidium, sind also ehrenamtliche Vertreter – und fungieren, zumindest formal, in erster Linie als Aufsichtsorgan, das den Verband nicht vorrangig in strategischen und operativen Fragen steuern soll. Und sollte die FDP bei kommenden Landtags- oder Bundestagswahlen doch wieder mehr Einfluss gewinnen – wäre es für einen Vorstandsvorsitzenden im parteipolitisch neutralen Sport dann noch so leicht, den „bloßen Anschein sachfremder Überlegungen“ schon im Keim zu ersticken?

Das Thema ist auch deshalb so heikel, weil das Grenzgängertum zwischen Sport und Politik in den vergangenen Jahren viel Ärger aufwirbelte – auch wenn die Fälle stets unterschiedlich gelagert waren. Da war etwa der CSU-Mann Stephan Mayer, der nach seiner Zeit als Staatssekretär im Innenministerium nicht sofort ins DOSB-Präsidium wechseln durfte und es deswegen gleich bleiben ließ. Und da war vor allem Frickes unmittelbarer Vorgänger Torsten Burmester: Dessen Zeit als DOSB-Vorstandsboss war vorbei, als bekannt wurde, dass Burmester sich für die SPD um den Oberbürgermeisterposten in Köln bewirbt. Das DOSB-Präsidium sah einen Vertrauensmissbrauch, weil es nicht vorab informiert gewesen sei.

Das war einer der vielen Gründe für die Turbulenzen, die der Dachverband in den vergangenen Monaten erlebte. Und nun taucht das politische Thema just bei demjenigen wieder auf, der den Verband in ruhigere Fahrwasser steuern sollte. Nach Angaben des DOSB sei das Präsidium vor Frickes Bestellung über seine FDP-Tätigkeit übrigens informiert gewesen. Wann genau er wem genau sagte, dass er den Vorstandsposten bei den Liberalen behalten wolle, wollte der DOSB aber nicht mitteilen – da man „über genaue Abläufe und Details von Auswahlverfahren (…) grundsätzlich keine Auskunft“ gebe.

Bleibt die Frage, ob bald noch ein anderes Gremium im Verband in der Sache gefordert sein wird: die Ethikkommission.