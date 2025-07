Das Grenzgängertum zwischen Sport und Politik erzeugt mal wieder Ärger: Der designierte DOSB-Vorstandsvorsitzende Otto Fricke will im Bundesvorstand der FDP bleiben – er selbst und der Dachverband erkennen darin kein Problem.

Von Johannes Aumüller und Johannes Knuth

Als der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) zu Wochenbeginn seinen designierten Vorstandsvorsitzenden Otto Fricke vorstellte, war nicht nur interessant, was in der entsprechenden Mitteilung stand – sondern auch, was darin nicht erwähnt wurde. Zum einen fehlten sachdienliche Hinweise auf Frickes Vorerfahrung im organisierten Sport, was allerdings keiner Unterlassung gleichkam; diese Expertise gibt es schlicht (noch) nicht. Zum anderen war da die Liste an politischen Ämtern, die der 59-jährige Jurist aus Krefeld bislang bekleidete. Fricke saß für die FDP von 2002 bis 2013 sowie von 2017 bis 2025 im Bundestag, er war deren haushaltspolitischer Sprecher, 2005 bis 2009 auch Vorsitzender des Haushaltsausschusses, dem er bis zuletzt angehörte. Bis die FDP es nicht mehr in den aktuellen Bundestag schaffte.