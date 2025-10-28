Der Deutsche Olympische Sportbund ( DOSB ) wehrt sich gegen eine angebliche „Verstaatlichung des Sports“. Olaf Tabor, Vorstand für Leistungssport im DOSB, kritisierte im Gespräch mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe den Referentenentwurf zum Sportfördergesetz, den das Bundeskanzleramt in der vergangenen Woche vorgelegt hatte. „Es muss allen Beteiligten klar sein, dass die Expertise, wie Leistungssport erfolgreich sein kann, nicht beim Staat liegt, sondern im Sport“, sagte Tabor.

Zudem sei im Gesetzentwurf kein Passus zur „finanziellen Verantwortung des Bundes“ zu finden. „Da stellt man sich schon die Frage, warum eine zentrale Aussage für die Planungssicherheit im Spitzensport auch im Hinblick auf Olympische Spiele im eigenen Land plötzlich fehlt“, sagte Tabor. „Verwundert“ habe der DOSB außerdem darauf reagiert, dass der Hinweis auf „die Autonomie des Sports“ gestrichen worden sei: „Das verstärkt bei uns den Eindruck, dass hier eine Verstaatlichung des Sports vorangetrieben werden soll, die wir nicht akzeptieren können.“

Meinung Spitzensport : Der Sport ist selbst daran schuld, dass er bald nichts mehr zu sagen haben soll SZ Plus Kommentar von Johannes Knuth ...

Der Bund nimmt auf der Basis eines Entwurfs der im Vorjahr gescheiterten Ampelregierung derzeit einen neuen Anlauf, die Spitzensportförderung auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen. Dabei gilt es, den Einfluss von Politik und Sport zu regeln, insbesondere im Herzstück des Gesetzes, einer noch zu gründenden, unabhängig agierenden Spitzensportagentur.

Nur ein Sitz im maßgeblichen Aufsichtsrat – das will der DOSB nicht hinnehmen

Rund um diese Agentur soll nach den Plänen von Staatsministerin Christiane Schenderlein (CDU), auch nach einer Ermahnung des Bundesrechnungshofes, die Politik mehr Einfluss als der organisierte Sport besitzen. Laut Entwurf bekommen Bund und Länder im maßgeblichen Aufsichtsrat der Stiftung vier Sitze, der DOSB nur einen. Diese Verteilung möchte der Dachverband nicht hinnehmen. Tabor bezweifelt, „dass wir unsere sportlichen Ziele dadurch erreichen, indem der Bund seinen Einfluss bei der Spitzensportförderung massiv ausbaut, so wie er es jetzt in dem Entwurf plant“.

In den kommenden Ressortabstimmungen und bei der Anhörung der Fachverbände will der DOSB seine Kritik „sehr deutlich zum Ausdruck bringen und Verbesserungen vorschlagen“. Unter der Ampelregierung hatte der Verband nach dem ersten Entwurf noch bewirkt, dass Passagen zugunsten des organisierten Sports angepasst wurden. Kurz nachdem das Kabinett das Gesetz beschlossen hatte, zerbrach allerdings die damalige Ampelregierung.