Darf Michael Mronz neuer DOSB-Präsident werden? Das ist die zentrale Frage der laufenden Integritätschecks. Doch es geht nicht nur um seine geschäftlichen Aktivitäten – sondern auch um eine alte Verbindung.

Die Ethikkommission des Deutschen Olympischen Sportbundes hat gerade viel zu tun. Am 5. Dezember wählen die DOSB-Mitglieder das neue Präsidium, es ist für den deutschen Sport eine wichtige Entscheidung – und dafür müssen die Ethiker nun diverse eingereichte Kandidaturen auf eventuelle Ausschlussgründe wie Interessenkonflikte prüfen. Der Sportmanager Michael Mronz, 59, und der Präsident der Deutschen Triathlon-Union, Martin Engelhardt, 66, wollen DOSB-Präsident werden. Und für die fünf Vizepräsidentenposten haben nach SZ-Informationen rund doppelt so viele Bewerber ihr Interesse hinterlegt.