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DOSBWenn das Netzwerk bis in die Prüf-Firma reicht

Lesezeit: 5 Min.

Bald neuer DOSB-Präsident? IOC-Mitglied Michael Mronz, 59.
Bald neuer DOSB-Präsident? IOC-Mitglied Michael Mronz, 59.
Foto: Chai von der Laage/Imago

Darf Michael Mronz neuer DOSB-Präsident werden? Das ist die zentrale Frage der laufenden Integritätschecks. Doch es geht nicht nur um seine geschäftlichen Aktivitäten – sondern auch um eine alte Verbindung.

Von Johannes Aumüller und Johannes Knuth

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Die Ethikkommission des Deutschen Olympischen Sportbundes hat gerade viel zu tun. Am 5. Dezember wählen die DOSB-Mitglieder das neue Präsidium, es ist für den deutschen Sport eine wichtige Entscheidung – und dafür müssen die Ethiker nun diverse eingereichte Kandidaturen auf eventuelle Ausschlussgründe wie Interessenkonflikte prüfen. Der Sportmanager Michael Mronz, 59, und der Präsident der Deutschen Triathlon-Union, Martin Engelhardt, 66, wollen DOSB-Präsident werden. Und für die fünf Vizepräsidentenposten haben nach SZ-Informationen rund doppelt so viele Bewerber ihr Interesse hinterlegt.

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