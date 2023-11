Von Johannes Aumüller

Etwas mehr als zwei Dutzend Menschen ziehen tapfer von Stand zu Stand. Fünf davon hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) in Münchens Kleiner Olympiahalle aufgebaut, unter Schlagworten wie Sportpolitik, Klima oder Breitensport. Hier können die Bürger vortragen, was ihnen so einfällt rund ums Thema Olympische Spiele und eine mögliche neue Bewerbung, die Mitarbeiter des DOSB notieren fleißig mit. Viele kluge Gedanken und Beobachtungen sind darunter, doch der Trupp der Interessierten wirkt etwas verloren in dem großen Raum. Und auch wenn dann zur Podiumsdiskussion immerhin um die 250 Menschen anwesend sind: Olympisches Feuer sieht gewiss anders aus als an diesem Sonntagmittag in München.