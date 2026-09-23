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OlympiabewerbungSo kam „KölnRheinRuhr“ auf das Level von München

Lesezeit: 7 Min.

Am kommenden Samstag wird es beim Entscheid um den deutschen Olympiabewerber zu einem Zweikampf zwischen München und „KölnRheinRuhr“ kommen.
Am kommenden Samstag wird es beim Entscheid um den deutschen Olympiabewerber zu einem Zweikampf zwischen München und „KölnRheinRuhr“ kommen.
Christoph Reichwein/picture alliance/dpa

Vor der entscheidenden Abstimmung über den deutschen Olympiabewerber liegen München und „KölnRheinRuhr“ überraschend gleichauf. Einer der Gründe: Die „Strahlkraft“ soll in NRW größer sein.

Von Johannes Aumüller und Johannes Knuth

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Am Anfang war es ein Vierkampf. Dann reduzierte sich die Suche nach dem nächsten deutschen Olympiakandidaten auf ein Triell, weil Hamburgs Bevölkerung eine Bewerbung ihrer Stadt ablehnte. Und nun? Sind formal immer noch drei Kandidaten im Rennen, aber im Prinzip ist die Frage, mit welcher Stadt oder Region sich Deutschland um die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben will, zu einem Zweikampf geworden.

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Laut Bewertungsmatrix liegen Bayerns Landeshauptstadt und „KölnRheinRuhr“ im nationalen Olympiarennen nur zwei Punkte auseinander – Berlin ist abgeschlagen. Zwischen den Führenden dürfte es bei der Wahl am Samstag hochspannend werden.

SZ PlusVon Johannes Knuth

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