Vor der entscheidenden Abstimmung über den deutschen Olympiabewerber liegen München und „KölnRheinRuhr“ überraschend gleichauf. Einer der Gründe: Die „Strahlkraft“ soll in NRW größer sein.

Am kommenden Samstag wird es beim Entscheid um den deutschen Olympiabewerber zu einem Zweikampf zwischen München und „KölnRheinRuhr“ kommen.

Am Anfang war es ein Vierkampf. Dann reduzierte sich die Suche nach dem nächsten deutschen Olympiakandidaten auf ein Triell, weil Hamburgs Bevölkerung eine Bewerbung ihrer Stadt ablehnte. Und nun? Sind formal immer noch drei Kandidaten im Rennen, aber im Prinzip ist die Frage, mit welcher Stadt oder Region sich Deutschland um die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben will, zu einem Zweikampf geworden.