Wer sich nach Olympischen und Paralympischen Spielen in Deutschland sehnt, benötigt eine hohe Dosis Zuversicht – und Stehvermögen. Kürzlich gab das Internationale Olympische Komitee (IOC) bekannt , dass es den Gastgeber der Sommerspiele 2036 nun doch nicht in Bälde wählen wird, sondern im Jahr 2029. Ob Bewerber in den Jahren davor schon vorselektiert werden, ob also, wie seit einiger Zeit vermutet, eine Region wie der Mittlere Osten bevorzugt wird, ist aber ungewiss, wie so vieles. Zumindest öffentlich.

Etwas klarer ist mittlerweile der Fahrplan bis zum nationalen Vorentscheid am 26. September dieses Jahres ausgerollt. Dann wird eine außerordentliche Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) in Baden-Baden den deutschen Kandidaten küren, der sich auf den Wahlkampf beim IOC einlassen soll, für die Spiele 2036, 2040 oder 2044. Seit dem Hamburger Nein Ende Mai stehen nur noch Berlin, „KölnRheinRuhr“ sowie München zur Wahl. Und zum Ablauf dieser Kür hat der DOSB nun einige Fragen geklärt, nach Debatten, die den Beteiligten ebenfalls Stehvermögen abverlangten – wobei diese Klärungen erst recht weitere Debatten anschieben könnten.

Olympiareferendum : Ein Dreikampf, der rasch zum Zweikampf werden könnte Nach dem Hamburger Nein sind formal noch drei Regionen im Rennen um die deutsche Olympiakandidatur: Berlin, „KölnRheinRuhr“ und München. Echte Chancen haben aber wohl nur zwei Bewerber – mit klarer Rollenverteilung. Von Johannes Knuth ...

Öffentlich äußert sich der DOSB gerade nicht zu vielen Details, obwohl er Transparenz und klare Kommunikation versprochen hatte. Bei einem internen Workshop diese Woche präzisierte er indes Antworten auf die Frage, welche Delegierten bei der nationalen Olympiakür überhaupt abstimmen dürfen. Knackpunkt ist, dass die DOSB-Satzung Paragrafen bereitstellt, die allen DOSB-Mitgliedern zugesteht, einen Olympiabewerber auszuwählen. So war es auch bei der bislang letzten Kür im März 2015. Damals konnten die Mitglieder aber nur einen vom Präsidium ausgewählten Kandidaten abnicken: Hamburg. Viele olympischen Spitzenverbände pochten nun darauf, dass ihnen streng genommen allein eine solche Wahl zusteht.

Und Paragraf 16 der DOSB-Satzung gestattet tatsächlich in „Angelegenheiten in Verbindung mit Olympischen Spielen“ allein diesen Spitzenverbänden ein Votum. Einen ähnlichen Passus schreibt die IOC-Charta für solche nationalen Entscheide vor. Demnach sind nur 42 deutsche Fachverbände in Baden-Baden stimmberechtigt, deren Sportarten im olympischen Programm vertreten sind. Dazu kommen nur noch die sogenannten persönlichen Mitglieder des DOSB sowie das Präsidium.

Vor allem die zweite gewichtige Fraktion im DOSB lässt dies außen vor: die 16 Landessportbünde, die den Breitensport repräsentieren und die in den Bewerberregionen in den vergangenen Monaten Menschen für die Spiele mobilisierten. Auch die 28 nichtolympischen Spitzenverbände im DOSB dürften nicht mitwählen – darunter immerhin der Deutsche Behindertensportverband, der für die Paralympics zuständig ist – sowie 17 Verbände mit besonderen Aufgaben, vom Hochschulsportverband bis zum Verband für Freikörperkultur.

Dass Letztgenannte in Olympiafragen womöglich nicht der allererste Adressat sind, darüber herrscht im organisierten Sport durchaus Konsens. Manche Landessportbünde – vorwiegend die, die nicht direkt mit den drei Bewerbern vernetzt sind –, sind über ihre Ausbootung aber bis heute verärgert, zumal der Paragraf 16 in älteren DOSB-Fassungen Spielraum für andere Auslegungen gelassen hatte. Auch deshalb hatte der DOSB zuletzt ein Gutachten in Auftrag gegeben. Welche Kanzlei dieses verfasst hat und wem dies bis zuletzt vorgestellt wurde, will der DOSB auf Anfrage aber nicht sagen. Er teilt lediglich mit, dass alle Mitgliedsorganisationen das Gutachten auf Anfrage einsehen können und darüber informiert wurden, dass Paragraf 16 maßgeblich ist.

Noch ein Aspekt, der zuletzt Gesprächsbedarf erfordert hatte: Die DOSB-Satzung schreibt vor, dass Beschlüsse grundsätzlich „mit einfacher Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen“ gefasst werden. So hätte einem Kandidaten am 26. September in einer umkämpften ersten Runde eine niedrige einfache Mehrheit genügen können, was einen Sieger nicht gerade mit Rückenwind ins internationale Rennen entsandt hätte. Dem Vernehmen nach soll deshalb eine absolute Mehrheit nötig sein. Sollte diese niemand in Runde eins erreichen, würde der Kandidat mit den wenigsten Stimmen ausscheiden. In Runde zwei würde dann in jedem Fall einer die absolute Mehrheit schaffen (als Erstes hatte die Bild darüber berichtet).

Manche stimmberechtigten Mitglieder könnten als befangen wahrgenommen werden

Ob es überhaupt so weit kommen wird? Das ist eine von vielen offenen Fragen. Denn wenn es nach dem DOSB geht, sollen die Fachverbände bei ihrer Wahl ohnehin der Empfehlung einer Evaluierungskommission folgen. Diese wird sich bei ihrer Empfehlung wiederum auf eine Bewertungsmatrix stützen, die alle Bewerber durchleuchtet und bis zum Herbst vom DOSB und den olympischen Fachverbänden befüllt wird. So hatte es Otto Fricke, der Vorstandsvorsitzende des DOSB, zumindest noch vor gut einem Monat im NDR skizziert.

Nach SZ-Informationen wurde den olympischen Fachverbänden am Donnerstag nun eröffnet, dass diese Empfehlung deutlich diffuser ausfallen könnte als gedacht. So könnte es darauf hinauslaufen, dass die Evaluierungskommission keine konkrete Punkterangliste mitteilt, sondern jedem Kandidaten ein Prädikat wie „sehr gut“ oder „befriedigend“ erteilt, je nachdem, welchen Punktekorridor er in der Matrix erreicht hat. Manche Beteiligten halten es auch nicht für ausgeschlossen, dass nicht einmal die Abstimmenden am Ende Details aus der Bewertungsmatrix oder gar eine Wahlempfehlung erhalten. Das würde die Frage aufwerfen, wozu ein verwinkelter Prozess, der auch in der Öffentlichkeit mehr Transparenz schaffen sollte, nötig war. Der DOSB schreibt auf Anfrage dazu, dass er zum „laufenden Evaluierungsverfahren ausschließlich mit den beteiligten Mitgliedsorganisationen“ kommuniziere.

So könnte es in Baden-Baden am Ende auf jede Stimme ankommen – was wiederum zu weiteren, nun, spannenden Konstellationen führen könnte. Denn neben den 42 Fachverbänden, die je drei Voten haben, dürfen auch 18 persönliche Mitglieder sowie Angehörige des DOSB-Präsidiums mit je einer Stimme mitmachen. Und manche dieser Mitglieder könnten als befangen wahrgenommen werden. DOSB-Vizepräsident Jens-Peter Nettekoven etwa sitzt für die CDU im Landtag von Nordrhein-Westfalen, als Parteikollege von Ministerpräsident Hendrik Wüst, der massiv für die Rhein-Ruhr-Bewerbung trommelt (wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder für München).

Schon diffiziler wird es bei manchen persönlichen Mitgliedern, das sind „engagierte Persönlichkeiten aus dem Sport“, die der DOSB in seinen Kreis berufen hat. Darunter ist auch Fußballprofi Leon Goretzka, der die vergangenen acht Spielzeiten beim FC Bayern angestellt war und 2016 mit der deutschen Auswahl Olympiasilber gewann. Bei Goretzka kann man freilich, neben etwaigen Sympathien für seinen langjährigen Dienstort München auch seine Bochumer Herkunft geltend machen. Wenn er denn abstimmt.

Als DOSB-Vorstand Otto Fricke vor knapp zwei Monaten auf mögliche Befangenheiten angesprochen wurde, sagte er: „Wenn es den Verdacht konkreter persönlicher Vorteile gibt“, werde man das thematisieren. Wann genau und durch wen? Auch das ließ der DOSB auf Nachfrage nun offen.