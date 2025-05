In den vergangenen Wochen hat die Spitze des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) eine klare Erwartung an den neuen Bundeskanzler Friedrich Merz formuliert. Der deutsche Sport hält sich gerne für die wichtigste gesellschaftliche Bewegung im ganzen Land, aktuell berauscht er sich nicht zuletzt an der Idee einer neuen Olympia -Bewerbung, die angeblich so wichtig sein könne für ganz Deutschland. Er würde sich wünschen, dass der neue Kanzler in seiner ersten Regierungserklärung auf das Thema Bezug nehme, sagte kürzlich Volker Bouffier, Merz’ langjähriger CDU-Parteifreund und seit Januar beim DOSB als „Vorstand für besondere Aufgaben“ tätig.

Jetzt ist die erste Regierungserklärung vorbei – und im Sport müssen sie mal wieder erkennen, dass sie halt nicht so wichtig sind, wie sie gerne wären. Denn das lief anders als gewünscht.

Rund eine Stunde hat Friedrich Merz am Mittwoch gesprochen und dabei unzählige Themen berührt – ein Satz zur Olympia-Bewerbung war nicht darunter. Das delegierte Merz an die neue Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, die ein paar Stunden nach ihm in der Aussprache zur Regierungserklärung ans Mikrofon trat. Die Olympia-Bewerbung sei ein „großes Ziel“ und „eine wirkliche Zukunftsaufgabe, nicht nur für den Sport“, erklärte Christiane Schenderlein (CDU). „Sondern es ist ein gesellschaftlicher Auftrag, und gleichzeitig unterstützt es die Modernisierung unseres Landes.“

Die neue Staatsministerin für Sport und Ehrenamt wirkt erst mal wie eine Staatsministerin für Ehrenamt und Sport

Solche Sätze hätten sie im Sport gerne vom Kanzler selbst gehört. Nun kann es angesichts der kritischen Lage im Land und in der Welt nicht wirklich verwundern, dass dieser andere Themen im Blick hat. Aber wenn er unbedingt gewollt hätte, hätte es schon Passagen gegeben, in die Merz einen Olympia-Verweis hätte integrieren können. Dass er stattdessen einen vom DOSB so explizit vorgetragenen Wunsch ignorierte, war durchaus bemerkenswert. Und obendrein steckten sogar in Schenderleins rund fünfminütiger Rede ein paar Botschaften, die dem Sport nicht gefallen konnten.

So wirkte die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt erst mal wie eine Staatsministerin für Ehrenamt und Sport, weil sie zunächst länger über die Freiwillige Feuerwehr und das Ehrenamt im Allgemeinen sprach, ehe sie zum Sport switchte. Zu kniffligen Fragen wie der finanziellen Unterstützung einer Olympia-Bewerbung sagte sie nichts. Und zugleich integrierte sie den Satz: „Wenn wir an die Olympischen Spiele 2040 denken, dann sind unsere Athleten heute in der Kita und in der Grundschule.“

Das bezog sich formal zwar auf den Umbau der Athletenförderung, aber dass sie die Jahreszahl 2040 im Kontext mit Olympischen Spielen nannte, war auffällig. Denn die Spitzen des deutschen Sports verbreiten seit geraumer Zeit wieder die These, dass noch ein Zuschlag für die Sommerspiele 2036 möglich sei – was in etwa so wahrscheinlich ist wie ein baldiger Wechsel von Friedrich Merz zur Linkspartei. Weil der deutsche Sport nach sieben gescheiterten Anläufen zwar schon seit Jahren an einem neuen Versuch herumdoktert, aber (frühestens) im nächsten Jahr mit einem Konzept aufwarten kann. Und weil sich international längst andere Länder in die Favoritenrolle geschoben haben. Da wirkt dann so ein Satz wie der Hinweis, dass auch die Regierung das 2036er-Gerede für ziemlichen Quatsch hält.

Die erste Zwischenbilanz fällt nicht im Sinne des Sports aus

So ein kurzer Redebeitrag zur Einführung ist natürlich keine finale und ausführliche Positionierung, die folgt erst später; ein paar Signale sendet er gleichwohl schon. Vor ein paar Wochen gab sich die DOSB-Spitze noch richtig euphorisch, wie toll das jetzt mit der neuen Regierung werden würde. Und dass diese im Koalitionsvertrag angeblich alle drei Kernforderungen des Sports aufgenommen habe: nämlich die erstmalige Benennung einer Sportministerin, die Zusage für die Modernisierung der maroden Sport-Infrastruktur und eine Unterstützung der Olympia-Bewerbung.

Die erste Zwischenbilanz lautet: Die thematische Seiteneinsteigerin Schenderlein, bisher eher in der Kulturpolitik zu Hause und nicht so verflochten mit dem etablierten Sportklüngel, war gewiss nicht die Wunschpersonalie. Die erhoffte Sportmilliarde für die Modernisierung der Sportstätten gibt es nicht pro Jahr, sondern lediglich für die ganze Legislaturperiode. Und wenn man den Ablauf der Regierungserklärung als Maßstab nimmt, muss der Sport auch noch einiges tun, bis er so richtige Unterstützung für seine Olympia-Pläne bekommt.