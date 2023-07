Kommentar von Johannes Aumüller

Und jetzt bitte alle aufgepasst: Auf geht's in die nächste Runde Olympia-Bewerbung! Nur nicht so zögerlich, alle herkommen und mitmachen, ein bisschen olympisches Feuer entfachen, und diesmal, ja diesmal, da wird's doch was mit Spielen in München oder Berlin oder Hamburg oder überall gleichzeitig.