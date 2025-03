Auch die Lobbyisten des deutschen Sports starren derzeit gebannt nach Berlin. An diesem Dienstag eine Abstimmung im Bundestag, am Freitag eine im Bundesrat – dann soll das umstrittene Sondervermögen politisch finalisiert sein. Und dann will auch der Sport erheblich profitieren von den Auswirkungen des 500-Milliarden-Euro-Paketes, das die künftige Regierung im nächsten Jahrzehnt in die marode Infrastruktur des Landes stecken möchte.