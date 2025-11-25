Am Montag war in Dortmund der größte Christbaum der Welt angeknipst worden. Am kommenden Sonntag singen im örtlichen Fußballstadion mehr als 70.000 Menschen miteinander Weihnachtslieder. Kann Borussia Dortmund da emotional noch mithalten? Durchaus!
BVB in der Champions LeagueÄhnlich berauschend wie Glühwein
Lesezeit: 3 Min.
Es dauert etwas, bis der BVB gegen Villarreal ins Spiel findet, aber dann: Drei Stürmertore und ein später Kopfball sichern einen klaren Sieg – in der Tabelle ist Dortmund damit ganz oben dabei.
Von Ulrich Hartmann
