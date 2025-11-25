Zum Hauptinhalt springen

BVB in der Champions LeagueÄhnlich berauschend wie Glühwein

Lesezeit: 3 Min.

Dortmunds Serhou Guirassy (Mitte) feiert mit Daniel Svensson (l.) und Felix Nmecha sein Tor zum 1:0. Danach erzielt der BVB-Stürmer auch das 2:0 gegen Villarreal.
Dortmunds Serhou Guirassy (Mitte) feiert mit Daniel Svensson (l.) und Felix Nmecha sein Tor zum 1:0. Danach erzielt der BVB-Stürmer auch das 2:0 gegen Villarreal. (Foto: Bernd Thissen/dpa)

Es dauert etwas, bis der BVB gegen Villarreal ins Spiel findet, aber dann: Drei Stürmertore und ein später Kopfball sichern einen klaren Sieg – in der Tabelle ist Dortmund damit ganz oben dabei.

Von Ulrich Hartmann

Am Montag war in Dortmund der größte Christbaum der Welt angeknipst worden. Am kommenden Sonntag singen im örtlichen Fußballstadion mehr als 70.000 Menschen miteinander Weihnachtslieder. Kann Borussia Dortmund da emotional noch mithalten? Durchaus!

MeinungBorussia Dortmund
:Das Ergebnis der Präsidentenwahl ist eine Demütigung für Watzke

SZ PlusKommentar von Freddie Röckenhaus

