Das war dumm!", schimpfte am Freitag der Trainer Lucien Favre über die Niederlage. Tags darauf stellte der Innenverteidiger Mats Hummels ein Foto von seinem umfangreich bandagierten linken Arm ins Internet. So sehen keine fröhlichen Weihnachten aus. Am Samstagabend erwies dann sich allerdings, dass die Fußballprofis von Borussia Dortmund trotz allen Ärgers zum Ende der Hinrunde auf einem Champions-League-Platz überwintern dürfen. Mit mauen Gefühlen verabschiedeten sie sich in eine vierwöchige Winterpause, aus der sie als unveränderter Meisterschaftsanwärter sowie als DFB-Pokal- und Champions-League-Achtelfinalist wieder hervorgehen.

Die 1:2-Niederlage bei der TSG Hoffenheim hat indes einmal mehr angedeutet, dass angesichts eines Sieben-Punkte-Rückstands zur Tabellenspitze sowie eines Pokalspiels Anfang Februar bei Werder Bremen und eines Champions-League-Duells mit Paris St. Germain im Februar alle Saisonziele auch ganz schnell hinfällig sein könnten. Der BVB bleibt eine unberechenbare Mannschaft, die ihre Topleistung zwar immer wieder abruft, aber nie über 90 Minuten. Deshalb wurden gewonnen geglaubte Spiele noch verloren und verloren geglaubte noch gewonnen. Am Ende eines Auf und Ab zwischen Euphorie und Ernüchterung bleibt zu Weihnachten ein Gefühl der Enttäuschung, denn niemand wird das Gefühl los, eine bessere Ausbeute leichtfertig verschenkt zu haben.

Weil Kapitän Marco Reus wegen eines Muskelfaserrisses nicht mitspielen konnte, durfte in Hoffenheim Mario Götze wieder einmal von Beginn an aufs Feld, er erzielte in der 17. Minute prompt das 1:0 für überlegene Dortmunder. Nur eine Minute später fiel Hummels nach einem Kopfballduell unglücklich auf seine linke Hand, die daraufhin anschwoll, aber Hummels spielte bis zur Pause noch weiter. Auch Thorgan Hazard blieb zur zweiten Halbzeit in der Kabine, weil er sich am Knie verletzt hatte. Ohne Hummels und Hazard, vor allem aber ohne Leidenschaft und Effektivität bestritten die Dortmunder eine zweite Halbzeit, in der sie am Ende ihr blaues Wunder erlebten.

Favre verliert die Fassung

Nachdem sie nämlich versäumt hatten, das vorentscheidende zweite Tor zu erzielen, drehten die unermüdlichen Hoffenheimer in der letzten Viertelstunde das Ergebnis. Sargis Adamyan in der 79. Minute und Andrej Kramaric in der 87. Minute bescherten mit ihren Treffern den Dortmundern die dritte Saisonniederlage in der Bundesliga nach einem 1:3 bei Union Berlin und einem 0:4 beim FC Bayern München. Weil zu diesen drei Niederlagen aber sechs Unentschieden hinzukommen, gelangen in 17 Spielen nur acht Siege. Damit ist der BVB so gerade noch Vierter. Sich für die Champions League zu qualifizieren, ist Dortmunds Minimalziel in der Bundesliga. Und dieses Ziel ist in Gefahr.

"Ich bin konsterniert durch die Art, wie wir das Spiel verloren haben", sagte der Sportdirektor Michael Zorc zerknirscht: "Wir haben klare Torchancen nicht genutzt." Auch der Trainer Lucien Favre zeigte sich erstmals in dieser Saison einigermaßen ungehalten. "Es wäre so einfach gewesen, das 2:0 und das 3:0 zu machen - das ist unglaublich, das ist dumm." Abteilungsleiter Sebastian Kehl befand nach dem 3:3 gegen Leipzig und dem 1:2 in Hoffenheim binnen vier Tagen: "Wir hätten deutlich mehr aus dieser Woche herausholen können." So bleibt ein bitterer Geschmack übrig von einer Hinrunde, nach der noch gar nichts verloren ist. Trotzdem formulierte Kehl das vorherrschende Gefühl so: "Jetzt stehen wir doof da."